Forța Dreptei a anunțat ce candidat susține la alegerile pentru Primăria Capitalei

Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, a anunțat, joi, la sediul partidului, care este candidatul pe care formațiunea îl va susține în cursa pentru Primăria Generală a Municipiului București.

„Am avut decizii luate în unanimitate, atât în Biroul Municipal, Forța Dreptei, cât și în Biroul Politic Național. Eu, Ludovic Orban, și colegii mei din Forța Dreptei am luat decizia de a-l susține pe Ciprian Ciucu în competiția extrem de importantă pentru desemnarea viitorului primar general al Capitalei”, a fost anunțul făcut de liderul formațiunii.

Ludovic Orban a subliniat că susținerea lui Ciucu are la bază mai multe motive.

„Ciprian Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are șansa să câștige Primăria Capitalei și care poate să împiedice recapturarea Capitalei de către caracatița PSD. Am făcut o analiză extrem de serioasă, am studiat toate cercetările sociologice – pentru că la rândul nostru am făcut și noi o analiză și o cercetare – și lucrurile sunt foarte limpezi. Ciprian Ciucu este umăr la umăr cu candidatul PSD, Daniel Băluță, și singura soluție pentru a împiedica caracatița PSD-istă este concentrarea voturilor pentru Ciprian Ciucu. Este singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are cu adevărat șanse să câștige și să poate să ducă Bucureștiul pe drumul corect”, a mai spus Ludovic Orban.

Ciprian Ciucu este candidatul PNL în cursa alegerilor pentru Primăria Capitalei. Scrutinul va avea loc duminica viitoare, în data de 7 decembrie 2025.

