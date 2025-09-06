Ciucu: „Noii patrioți", care n-au habar de istoria României, blamează Franța

„Ce aveți, fraților, cu Franța? Văd că 'noii patrioți' , care n-au habar de istoria României, dar flutură steaguri pe TikTok, blamează (nu îmi e clar pentru ce) Franța. Iar Rusia e ok...”, a scris Ciucu.

Astfel, primarul sectorului 6 amintește rolul Franței în istoria României:

Ideile Revoluției Franceze (libertate, egalitate, fraternitate) au inspirat pașoptiștii români și revoluția de la 1848. Mulți tineri români (Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, C.A. Rosetti etc.) au studiat la Paris și au adus acasă modele de modernizare

Sprijin pentru Unirea Principatelor (1859). Napoleon al III-lea a sprijinit direct și asumat diplomatic unirea Moldovei și Țării Românești, chiar dacă marile puteri erau împărțite. Franța a fost un avocat al “chestiunii ROMÂNEȘTI” pe plan european

Consolidarea statului român. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza și apoi a lui Carol I s-au desfășurat sub influență franceză (administrație, educație, armată)

Franța a fost principalul aliat al României după intrarea în război (1916). A trimis Misiunea Militară Franceză condusă de generalul Berthelot, care a reorganizat armata română

Sprijinul Franței a contat ENORM la Conferința de Pace de la Paris (1919–1920), unde a fost recunoscută Marea Unire

Între cele două războaie mondiale Franța a fost garantul independenței și frontierelor României prin alianțe militare

Potrivit lui Ciucu, Franța susține România modernă în Uniunea Europeană și NATO.

„Franța a investit un România si a repus Dacia de la Pitești pe harta producătorilor auto din Europa. Ce aveți fraților cu Franța”, conchide primarul sectorului 6.

(sursa: Mediafax)