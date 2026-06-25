Strategia lui Fritz pentru guvernare: Fără „rotativă” nu există un acord politic

Dominic Fritz spune că i-a propus joi lui Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Liderul USR spune că această variantă ar fi o continuare a formulei de guvernare din prezent și că numele premierului poate fi discutat.

El spune că „rotativa” este o propunere rezonabilă.

„Înțelegem că această rezolvare ar veni cu un preț. Principiul reciprocității - dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD - este soluția noastră de deblocare a crizei politice. Este o propunere rezonabilă și responsabilă.

Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliție, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipsește încrederea”, adaugă Dominic Fritz.

Liderul USR mai spune că „să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală”: „Cu soluția pe care o punem transparent pe masă, niciun partid nu ar deține toată puterea. Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta”.

Fritz spune că ponderea PNL-USR-UDMR în Parlament este mai mare decât a PSD-ului, iar rezultatele guvernării reprezintă o „garanție că putem livra pentru români și că avem voința să curățăm statul”.

Dominic Fritz mai spune că USR refuză să fie „scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte. Nu putem să premiem partidul declanșator al crizei politice în desfășurare care neliniștește românii și are consecințe în nivelul de trai al oamenilor”.

(sursa: Mediafax)