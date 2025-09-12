x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Firea, despre programul PAC: Plăți directe, stimulente pentru agricultura ecologică

Firea, despre programul PAC: Plăți directe, stimulente pentru agricultura ecologică

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   16:00
Firea, despre programul PAC: Plăți directe, stimulente pentru agricultura ecologică
Sursa foto: Gabriela Firea

Sprijin pentru fermierii români și din restul statelor europene, plăți directe, stimulente pentru agricultura ecologică, acces la tehnologie și finanțare pentru tinerii care fac agricultură - asta prevede programul de sprijin PAC, spune Gabriela Firea, europarlamentar PSD.

„Am votat în Parlamentul European reguli mai bune pentru fermierii care se confruntă cu costuri în creștere, schimbări climatice extreme și piețe volatile”, spune Gabriela Firea, vineri, pe Facebook.

Acest raport prevede:
✅ Plăți directe, echitabile și simplificate: toți fermierii profesioniști trebuie să aibă acces egal, pentru stabilitate și predictibilitate în activitatea lor.
✅ Sustenabilitate și practici verzi: stimulente pentru agricultură verde pentru reducerea impactului asupra solului și resurselor, combaterea schimbărilor climatice și protejarea biodiversității.
✅ Sprijin pentru tinerii fermieri: acces la terenuri, finanțare, formare și tehnologii inovatoare, pentru a asigura continuitatea exploatațiilor și pentru a încuraja inovația în agricultură.
✅ Pensionare demnă pentru fermierii vârstnici: protejarea experienței și a cunoștințelor acumulate, asigurând transmiterea lor către următoarele generații.
✅ Bioeconomia și producția de proteine vegetale europene: sprijin pentru producția locală, sănătoasă și sustenabilă, reducând dependența de importuri și consolidând autonomia alimentară a UE.
✅ Digitalizare și inovație: ferme inteligente, tehnologii de precizie, monitorizare și gestionare eficientă a resurselor pentru o productivitate mai mare și un impact redus asupra mediului.
✅ Cooperative agricole puternice: colaborare între fermieri pentru creșterea competitivității și rezilienței sectorului, facilitând partajarea resurselor și a cunoștințelor.
✅ Buget adecvat și politici integrate: resursele UE trebuie să fie folosite eficient, cu reguli clare, pentru a susține dezvoltarea rurală, securitatea alimentară și durabilitatea sectorului.

„PAC post-2027 este mai mult decât un program de sprijin – este un angajament pentru fermieri, pentru mediu și pentru viitorul rural al Europei”, mai spune Firea.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: gabriela firea pac agricultura
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri