Toate calculele pentru Palatul Cotroceni trec prin Șoșoacă. Noii favoriți pentru finala prezidențială

În această situație, indiferent de numele oponentului care se va califica în finală, Simion accede în turul al doilea. Iar aici jocul s-ar putea opri, deoarece este de prevăzut că electoratul partidelor mainstream, dar și al candidaților independenți vor bloca accesul lui Simion la Palatul Cotroceni, așa cum s-a întâmplat în anul 2000, când voturile anti-PSD au mers la Ion Iliescu, alternativa fiind Corneliu Vadim Tudor. În acest caz, Marcel Ciolacu are trei șanse din cinci să devină noul președinte al României, în timp ce Mircea Geoană are două șanse din cinci. În schimb, dacă electoratul Dianei Șoșoacă ar merge spre candidata Elena Lasconi, așa cum susțin o serie de sociologi, lucrurile se complică. O bătălie finală între Elena Lasconi și Marcel Ciolacu ar putea revitaliza curentul anti-PSD de la prezidențiale, cum de altfel s-a întâmplat în 2004, 2009, 2014 și 2019. În schimb, o finală Mircea Geoană - Elena Lasconi are, în acest moment, un rezultat imprevizibil.

Fără precedent, după Revoluția din 1989, un candidat validat de Biroul Electoral Central pentru alegerile prezidențiale este blocat, printr-o decizie a Curții Constituționale, să intre în cursă. Iar efectele acestei decizii sunt extrem de greu de anticipat. Diana Iovanovici Șoșoacă a fost eliminată din cursa pentru Cotroceni, prin admiterea a două contestații depuse împotriva candidaturii sale, ambele admise de cinci din șapte judecători ai Curții Constituționale, în condițiile în care doi membri ai CCR au absentat de la ședința în care au fost soluționate aceste contestații.

Unde se duc voturile celor care ar fi pus ștampila, în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, pe Diana Șoșoacă? Pe cine avantajează această decizie a CCR și, dimpotrivă, pe cine încurcă eliminarea acestui candidat din funcție? Iată două întrebări la care există cel puțin două răspunsuri diametral opuse.

Natural, electoratul Dianei Șoșoacă și al SOS România este unul autoproclamat suveranist, naționalist, aflat, la momentul anului electoral 2020, sub umbrela AUR și care, în perioada pandemiei, a protestat vehement față de restricțiile impuse de autorități cu privire la libera circulație, la vaccinare sau la prezentarea certificatului „verde”. Același electorat este nemulțumit cu privire la cedarea suveranității României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, nu vede cu ochi buni sprijinul pe care România îl oferă Ucrainei în războiul contra Rusiei și critică vehement politicile Comisiei Europene cu privire la migrație și la Green Deal.

Candidații non-mainstream rămași în cursă nu au șanse

Din această perspectivă, este greu de crezut că, odată cu eliminarea din cursa prezidențială a Dianei Șoșoacă, votanții acesteia ar migra către un candidat din zona denumită mainstream, indiferent dacă acesta este reprezentantul PNL, al USR, al PSD sau chiar către independenți de genul Mircea Geoană sau Cristian Diaconescu. Evident, există câteva nume de candidați, validați deja de Biroul Electoral Central sau în curs de validare, care ar putea prelua o parte din acest electorat, cum ar fi Călin Georgescu, Cristian Terheș sau Răzvan Constantinescu, însă șansele acestora de ajunge în turul al doilea și, eventual, să câștige lupta sunt, practic, inexistente.

Natural, votanții Dianei Șoșoacă ar trebui să migreze către candidatul AUR, George Simion, singurul din zona suveranistă cu șanse reale să intre în turul al doilea, însă cu condiția ca toate voturile pe care această mișcare le poate genera să fie direcționate către el. Aici însă intervine rivalitatea accentuată dintre Simion și Șoșoacă, mulți votanți ai AUR din 2020 migrând către SOS România, pe motiv că AUR și Simion au trădat cauza suveranistă.

Analizând imaginea de care ceilalți contracandidați cu șanse se „bucură” în ochii electoratului suveranist, există foarte puține motive ca votul acestui electorat să ajungă la vreunul dintre ei, odată cu eliminarea din cursă a Dianei Șoșoacă. Atât Marcel Ciolacu, cât și Nicolae Ciucă sunt văzuți ca lideri ai celor două formațiuni care au cauționat atât măsurile de sprijin pentru Ucraina, cât și restricțiile din pandemie, dar și măsurile socio-economice cu impact negativ „dictate” de la Bruxelles și Washington. În ceea ce-l privește pe Mircea Geoană, acesta reprezintă cel mai detestabil candidat, pentru această categorie de electorat, deoarece a intrat în cursă direct din poziția de secretar general adjunct al NATO. Iar Elena Lasconi este candidatul unui partid - USR - catalogat drept progresist, neomarxist, care militează pentru drepturile minorităților sexuale și care, în 2021, alături de PNL, a impus restricții de circulație și vaccinarea în România.

Electorat captiv între progresism și suveranism

În acest context, este de așteptat ca mare parte din votanții Dianei Șoșoacă să aleagă, în final, susținerea lui George Simion. Există însă și alte variante luate în calcul de sociologi. Printre aceștia, sociologul Vladimir Ionaș susține că nu Simion este beneficiarul eliminării din cursa electorală a Dianei Șoșoacă, ci Elena Lasconi.

Într-o postare pe contul său de socializare, Vladimir Ionaș scrie: „Evident că s-a discutat foarte mult despre cine este cel mai avantajat de interzicerea candidaturii Dianei Șoșoacă. Cel mai la îndemână răspuns este George Simion. Probabil de aceea a fost îmbrățișat acest răspuns de foarte multă lume, deja fiind văzut ca omul cu cele mai mari șanse să fie în turul 2. Este adevărat că cea mai mare problemă a lui George Simion a fost reprezentată de Diana Șoșoacă. Dar electoratul care s-a dus către Diana Șoșoacă i-a pus deja lui George Simion ștampila de trădător - este atributul cel mai folosit în dreptul său. Atunci unde se duce acest electorat? Vom vedea în perioada următoare. Dacă ar fi să presupun, bazându-mă pe atașamentul acestui electorat față de Diana Șoșoacă și pe valorile pe care le are, cea mai mare parte a acestui electorat va aștepta o linie propusă de Diana Șoșoacă. O mică parte va migra automat către Elena Lasconi, iar o altă parte către ceilalți candidați suveraniști. Cum mă îndoiesc de faptul că Diana Șoșoacă își va îndemna electoratul să îl voteze pe Simion, cred că principalul beneficiar va fi Elena Lasconi (chiar cu susținerea Dianei Șoșoacă)”.

Există, așadar, doi potențiali beneficiari ai acestei situații politico-electorale fără precedent: George Simion și Elena Lasconi. Pornind de la acest scenariu, „Jurnalul” a analizat principalele sondaje de opinie publicate în ultimele două luni, de mai multe case de sondare a opiniei publice, pentru a trasa șansele fiecăruia dintre cei doi candidați de a accede în turul al doilea al prezidențialelor. În baza acestor predicții, se poate configura și un eventual câștigător final al acestei situații.

Primul beneficiar al deciziei CCR este liderul PSD Marcel Ciolacu

Sondajul CURS, din septembrie, prefigurează un clasament în care Marcel Ciolacu (PSD) obține 29% din voturi, urmat de Nicolae Ciucă (PNL), cu 18%. Elena Lasconi se află pe poziția a patra, cu 12%. Ei, bine, George Simion are în acest sondaj o intenție de vot de 11%, iar Diana Șoșoacă - 7%. Primul scenariu, care se bazează pe migrarea electoratului de la Șoșoacă la Simion, ar da un clasament în care Marcel Ciolacu ar rămâne pe primul loc, cu 29%, urmat de George Simion și de Nicolae Ciucă, cu câte 18 procente fiecare. Al doilea scenariu, în care voturile vor migra de la Șoșoacă la Elena Lasconi ar genera un clasament în care în turul al doilea ar intra Marcel Ciolacu (29%) și Elena Lasconi (19%).

Sondajul CIRA, publicat în septembrie, îl dă pe primul loc pe Marcel Ciolacu (25%), urmat de Nicolae Ciucă (16%), de Mircea Geoană (14%), de George Simion (13%), pe Elena Lasconi (13%) și pe Diana Șoșoacă (11%). În situația în care electoratul acesteia din urmă ar migra către George Simion, atunci bătălia finală s-ar da între Marcel Ciolacu (25%) și George Simion (24%). Aceeași ierarhie și exact aceleași procente ar fi și dacă voturile Dianei Șoșoacă ar migra către Elena Lasconi.

Sondajul Sociopol, publicat în septembrie, dă un clasament cu Marcel Ciolacu pe primul loc (26%), urmat de George Simion (19%), de Mircea Geoană (14%), de Elena Lasconi (14%), de Nicolae Ciucă (10%) și de Diana Șoșoacă (9%). Dacă voturile acesteia din urmă s-ar direcționa către George Simion, în turul al doilea ar intra George Simion (28) și Marcel Ciolacu (26%). Dacă voturile Dianei Șoșoacă ar merge la Elena Lasconi, finala se va da între Marcel Ciolacu (26%) și Elena Lasconi (23%).

Nu în ultimul rând, un sondaj BCS de la sfârșitul lunii septembrie, arată că Marcel Ciolacu se află pe primul loc (19,6%), urmat de Nicolae Ciucă (16,9%), de Mircea Geoană (13,1%), de George Simion (10,9%) și de Diana Șoșoacă (8,1%). O migrare a voturilor către candidatul AUR ar însemna un tur II între Marcel Ciolacu (19,6%) și George Simion (19%). Însă dacă aceste voturi ar migra către Elena Lasconi, finala s-ar da între Marcel Ciolacu (19,6%) și Elena Lasconi (18,7%).

Și Mircea Geoană ar putea specula această situație, conform rezultatelor din două sondaje

Sondajul Verifield, dat publicității în august, arăta un clasament condus de Mircea Geoană (21%), urmat de Marcel Ciolacu (17,2%), de Elena Lasconi (15,3%), după care vin George Simion (14,1%) și Diana Șoșoacă (13,9%). Dacă voturile Dianei Șoșoacă ar migra către George Simion, clasamentul ar arăta că George Simion ar intra în turul al doilea cu 28%, contracandidându-l pe Mircea Geoană, cu 21%. În schimb, dacă voturile Dianei Șoșoacă s-ar transfera la Elena Lasconi, în turul al doilea ar intra Elena Lasconi, cu 29,2%, și Mircea Geoană, cu 21%.

Sondajul INSCOP, publicat la mijlocul lunii trecute, arată că Mircea Geoană ar ocupa primul loc al prezidențialelor (21,4%), urmat de Marcel Ciolacu (20,03%), de Elena Lasconi (14,2%), de Diana Șoșoacă (13,6%), de George Simion (12%) și de Nicolae Ciucă (7,1%). În cazul migrării voturilor de la Șoșoacă spre Simion, în turul al doilea ar intra George Simion (25,6%) și Mircea Geoană (21,4%). În schimb, dacă voturile vor migra de la Șoșoacă la Lasconi, bătălia finală se va da între Elena Lasconi (27,8%) și Mircea Geoană (21,4%).

Stânga își poate asigura victoria doar într-o confruntare directă cu reprezentantul AUR

Un tur II între Marcel Ciolacu și George Simion ar favoriza, categoric, șansele liderului PSD pentru Palatul Cotroceni, deoarece este de prevăzut că atât votanții PNL, cât și cei ai PNL, ai PMP, ai Forței Dreptei, ai USR sau chiar cei care l-au preferat pe Mircea Geoană ar vota în turul al doilea împotriva ascensiunii unui candidat catalogat drept „extremist” la Palatul Cotroceni. Ceea ce ar netezi, în schimb, drumul lui Marcel Ciolacu spre funcția prezidențială, chiar cu sprijinul votanților anti-PSD, așa cum s-a întâmplat în anul 2000, când finala s-a dat între Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor.

Același efect ar avea o finală între Mircea Geoană și George Simion.

În schimb o finală între Marcel Ciolacu și Elena Lasconi, pe de o parte, și între Mircea Geoană și Elena Lasconi, pe de altă parte, ar diminua semnificativ șansele lui Marcel Ciolacu sau ale lui Mircea Geoană de a accede în funcția prezidențială. Cel mai defavorizat, din această perspectivă, este candidatul PNL, Nicolae Ciucă, acesta neavând, practic, nicio șansă să acceadă în turul al doilea.