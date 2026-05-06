Liderul AUR reclamă disprețul față de Constituție: „Nicușor Dan își formează propria majoritate” ignorând votul românilor

Declarația a fost publicată miercuri pe Facebook.

„Nicușor Dan se întâlnește în secret cu președinții partidelor pe care le preferă el total în disprețul Constituției. Voi, prin vot, ne-ați desemnat al doilea partid al țării. Este normal și ne dorim să fim implicați în formarea viitorului guvern. Acest lucru de facto nu se întâmplă”, a declarat George Simion.

Liderul AUR l-a atacat pe președintele Nicușor Dan.

„Nicușor Dan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul guvern. El este autorul acestei crize constituționale. Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum voi sunteți ignorați”, a precizat George Simion.

Președintele Nicușor Dan a inițiat o serie de consultării cu liderii politici privitoare la formarea unei noi majorități și a unui nou guvern.

