Grindeanu anunță acord politic și atacă USR: „Dacă nu vor să fie parte a soluției, se poate și fără ei”

"Se fac primii paşi pentru un nou Guvern. Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic - legate de ţintele macroeconomice, PNRR, OCDE şi SAFE. Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu paşi rapizi de startul discuţiilor oficiale ale statului român cu agenţiile de rating. Nu pot însă să nu remarc exhibiţionismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri şi inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcţional se dovedeşte - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din braţe funcţiile şi privilegiile. Blochează toată ţara de 'dragul românilor' şi se 'sacrifică' zilnic rămânând pe poziţii", a scris Grindeanu, pe Facebook.



Liderul PSD a adăugat că, mai exact, "s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj".



"Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR. Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluţiei, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci - cu siguranţă - se poate şi fără ei", a mai afirmat Sorin Grindeanu.



Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), Dominic Fritz, a anunţat, joi seara, că partidul său nu va vota un guvern monocolor PSD. USR va vota în schimb un guvern social-democrat în 2027, dacă şi PSD va acorda în acest an susţinere parlamentară pentru un Cabinet PNL-USR-UDMR.



Fritz a subliniat că PNL, USR şi UDMR reprezintă o bună parte dintre români, iar ponderea lor în Parlament este mai mare decât a PSD.



De asemenea, Fritz a evidenţiat că USR "nu sabotează niciun guvern", însă refuză să fie "scara" pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte. "Nu putem să premiem partidul declanşator al crizei politice în desfăşurare care nelinişteşte românii şi are consecinţe în nivelul de trai al oamenilor", a mai menţionat liderul USR, potrivit AGERPRES