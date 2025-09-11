Grindeanu, despre un posibil candidat PSD-USR la PMB: Înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliție

„Alegerile pe București nu sunt comparabile cu alegerile de niciunde din țară. E un grad de vizibilitate ridicat. Vorbim de foarte multe energii puse în mișcare. Atunci când lucrurile par că sunt făcute în a izola PSD-ul, înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliție. Deci nu e vorba de dată. E vorba de discuții în coaliție, pe decizii politice, de cum se merge mai departe în coaliție. Și da, alegerile din București reprezintă un punct pe care trebuie să îl depășim dacă vrem să continuăm în coaliție”, spune Sorin Grindeanu.

El afirmă că în sondajele de opinie candidații PSD „pleacă cu prima șansă”.

„Dar dincolo de acest lucru. Eu cred că e important să discutăm despre proiecte pentru București. E important să vorbim de o anumită stabilitate. Iar aceste posibile alegeri au potențial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie”, adaugă liderul PSD.

Întrebat dacă i s-a spus în coaliție despre o posibilă asociere între USR și PNL și un candidat comun al celor două formațiuni, Grindeanu a spus: „Nu, dar suntem prevăzători”.

De asemenea, întrebat de ce nu au fost organizate alegeri la PMB, el a afirmat că „nu PSD organizează alegerile”.

(sursa: Mediafax)