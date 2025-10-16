Grindeanu: România are nevoie de o Europă a investițiilor, nu a austerității

Grindeanu va susține o intervenție în cadrul panelului „Social Europe, Strong Europe”, unde va sublinia importanța unei Europe sociale puternice, a investițiilor publice și a unui buget european ambițios.

În discursul său, va transmite mesajul clar că România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate și să construiască o economie bazată pe coeziune, solidaritate și dezvoltare durabilă.

„Reducerea deficitului nu trebuie să însemne reducerea investițiilor. Avem nevoie de o Europă care protejează, nu doar reglementează”, subliniază președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în pregătirea intervenției sale.

Pe durata Congresului, Sorin Grindeanu va avea o serie de întâlniri bilaterale, între care Stefan Löfven, președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES) – despre viitorul stângii europene și obiectivele Congresului PSD, Iratxe García Pérez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European – despre noul Cadru Financiar Multianual și rolul PSD în familia social-democrată europeană, Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei și președinte al PSOE – despre cooperarea PSD–PSOE și coordonarea politică la nivel european și António Costa, președintele Consiliului European – despre prioritățile bugetului UE, extinderea Uniunii și sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina.

Din delegația PSD fac parte: Lia Olguța Vasilescu, Simona Bucura-Oprescu, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Florin Manole.

(sursa: Mediafax)