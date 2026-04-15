Grindeanu trage semnalul de alarmă: Trei cifre care confirmă criza economică din România

de Redacția Jurnalul    |    15 Apr 2026   •   14:45
Inflație de 10% în martie, consum prăbușit pentru a șaptea lună consecutiv și prognoză de creștere economică înjumătățită de FMI la doar 0,7% - acestea sunt cele trei cifre invocate de Sorin Grindeanu pentru a cere o „resetare" urgentă a direcției economice a României.

„Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării”, transmite Grindeanu.

Acesta invică inflația, care în luna martie a ajuns la 10%.

„Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%”.

„Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău”, potrivit liderului PSD.

„De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”, a adăugat Sorin Grindeanu.

(sursa: Mediafax)

 

