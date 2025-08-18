Grindeanu: Am urlat de două luni de zile cu vine lupul, cu vine apocalipsa

Sorin Grindeanu a afirmat că, în ultimele luni, avertismentele legate de o posibilă criză economică majoră au fost exagerate.

„Am urlat de două luni de zile, cu vine lupul, cu vine apocalipsa. Nu am intrat în incapacitate de plată”, a spus acesta.

Oficialul a subliniat că menținerea ratingului de țară de către agenția Fitch și creșterea economică din trimestrul al doilea arată că România are resurse pentru a depăși dificultățile, însă a insistat că este nevoie de adoptarea rapidă a pachetului de eliminare a privilegiilor și de continuarea reformelor fiscale.

Grindeanu a cerut ca, pe lângă pachetul 2, Guvernul să pregătească și un plan clar de relansare economică.

„Este absolut necesar să adoptăm urgent pachetul de eliminare a privilegiilor. În același timp, trebuie să dăm un semnal pozitiv printr-un pachet de relansare, nu doar prin măsuri de austeritate”, a precizat ministrul.

