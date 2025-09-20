Pleacă Guvernul dacă pică la CCR legea privind pensiile magistraților. Răspunsul lui Fritz

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Sep 2025   •   18:00
Dominic Fritz, primar al Timișoarei și lider al USR, a fost întrebat sâmbătă, dacă ar trebui ca Guvernul să plece în cazul în care Curtea Constituțională a României (CCR) va decide că legea privind pensiile magistraților este neconstituțională. Răspunsul său este surprinzător.

Practic, Fritz le reamintește judecătorilor cum au ajuns în funcție.

„Eu cred că judecătorii la Curtea Constituţională au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis – nu este un secret – PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizat un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acum consideră că ceea ce face acest Guvern nu este constituţional, într-adevăr, cred că este foarte greu de continuat... dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, a fost răspunsul lui Fritz.

Această perspectivă a fost invocată și de liderul UDMR, Kelemen Hunor, în urmă cu aproape două săptămâni. Într-o emisiune la Antena 3 CNN, Kelemen Hunor declarase că „dacă la CCR, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaționale, și mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma, când schimb de la 25 de ani vechime la 35 de ani vechime, dacă nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare”.

Curtea Constituțională va analiza săptămâna viitoare, în ședința din 24 septembrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitor la proiectul Guvernului care prevede modificarea condițiilor de pensionare pentru magistrați.

