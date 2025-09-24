Deputatul PNL Bogdan Huțucă acuză partenerii de coaliție de „sabotaj politic”

Deputatul liberal Bogdan Huțucă a lansat un atac la adresa partenerilor de coaliție, pe care îi acuză de acțiuni de sabotare a Guvernului și de încercări de a slăbi premierul prin calcule partizane. Liberalul susține că aceste gesturi reprezintă „un act cinic de iresponsabilitate politică” și avertizează că România riscă să intre într-o criză extinsă, cu efecte grave asupra stabilității și credibilității țării.

„A provoca o criză guvernamentală acum ar însemna blocarea reformelor, frânarea procesului de reducere a cheltuielilor publice și distrugerea credibilității țării noastre în fața Uniunii Europene și a partenerilor strategici. Un astfel de gest va transmite mesajul că România nu mai este un stat serios, angajat în modernizare și în respectarea promisiunilor asumate”, a declarat Huțucă.

Parlamentarul PNL subliniază că sacrificarea proiectelor asumate de către primul-ministru din motive politice de moment ar reprezenta „o slăbiciune periculoasă”, cu impact direct asupra încrederii cetățenilor. În opinia sa, românii nu au nevoie de „jocuri de culise”, ci de măsuri concrete și predictibile, care să ofere stabilitate și să mențină direcția reformelor fiscale, administrative și sociale.

Huțucă a mai adăugat că România traversează o perioadă complicată, atât pe plan intern, cât și în contextul geopolitic extern, ceea ce face ca orice tentativă de destabilizare să fie cu atât mai riscantă. „În loc să fie sprijinit să livreze reforme, Guvernul este atacat pentru calcule meschine. O astfel de aventură politică nu aduce câștig nimănui, ci poate arunca țara într-o criză extinsă și într-un blocaj periculos”, a punctat deputatul liberal.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre partidele aflate la guvernare, în special în ceea ce privește eliminarea plafonării prețurilor alimentelor de bază și reforma administrației publice.

(sursa: Mediafax)