Bolojan: Ne dorim adoptarea simultană a pachetelor privind reforma administraţiei şi relansarea economică

Potrivit unui comunicat al Guvernului, reprezentanţii Executivului şi cei ai sindicatelor şi patronatelor au avut, vineri, la Palatul Victoria, consultări pe tema proiectelor de lege privind reforma administrativă şi relansarea economică, creşterea investiţiilor şi competitivităţii, în cadrul reuniunii Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, coordonată de premierul Ilie Bolojan.

„Ne dorim adoptarea celor două pachete legislative înainte de aprobarea bugetului pentru 2026", a menţionat şeful Executivului.

Premierul a prezentat principalii indicatori macroeconomici ai proiectului de buget pentru acest an: ţinta de deficit bugetar de 6,2% pe cash, investiţii de 7% din PIB, în condiţiile închiderii proiectelor finanţate prin PNRR până la sfârşitul lunii august, o rată ridicată de absorbţie a fondurilor europene şi o ţintă a inflaţiei de 4% la finalul anului, precizează sursa citată.



În acelaşi context, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a prezentat principalele noutăţi ale proiectului privind reforma administrativă şi a subliniat că "în aplicarea noilor prevederi vor fi luate în considerare reducerile de cheltuieli de personal făcute în cursul anului trecut de către autorităţile publice".

„Prim-ministrul a dat exemplul învăţământului preuniversitar. Având în vedere măsurile de reducere a cheltuielilor aplicate anul trecut, în cursul acestui an nu vor fi implementate soluţii suplimentare de optimizare bugetară", se arată în comunicat.

De asemenea, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a prezentat măsurile de relansare economică, stimularea investiţiilor şi competitivităţii, menţionând că „soluţiile dedicate IMM-urilor din acest program sunt complementare celor luate anul trecut".



În comunicat se menţionează că reprezentanţii patronatelor „au apreciat mesajul de stabilitate în economie pe care îl transmit cele două proiecte guvernamentale, măsurile de stimulare economică şi de susţinere a sectoarelor strategice, de încurajare a exporturilor".

„Aceştia au arătat că trebuie făcute în continuare demersuri pentru reducerea cheltuielilor de funcţionare ale statului, pentru debirocratizare şi pentru susţinerea IMM-urilor şi a proiectelor din domeniile energie şi infrastructură digitală", precizează sursa citată.

Pe de altă parte, reprezentanţii sindicatelor „au criticat măsurile de reducere a cheltuielilor de personal cuprinse în pachetul privind reforma administrativă şi au argumentat că, în prezent, sistemul administraţiei publice este subdimensionat, iar media de vârstă a angajaţilor este ridicată".



De asemenea, aceştia au solicitat un dialog real cu autorităţile privind aplicarea măsurilor şi pentru introducerea altora menite să contribuie la întinerirea şi profesionalizarea corpului funcţionarilor publici.



În cadrul consultărilor au mai fost abordate teme privind decontarea către furnizorii de energie a sumelor rezultate din diferenţa dintre preţul de piaţă şi cel din mecanismul de compensare, investiţiile în sectorul energetic, relansarea pieţei forţei de muncă, dimensionarea corectă a poliţiei locale, problemele din sectoarele sănătate, educaţie şi transport local, se mai spune în comunicat. AGERPRES