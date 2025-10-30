Guvernul Bolojan și-a completat colecția de demnitari care îl înjură pe președintele SUA

Ilie Bolojan propune numirea celui de-al patrulea demnitar de rang înalt cu ieșiri împotriva președintelui american, Donald Trump, la vârful Guvernului României. Este vorba despre activista Oana Clara Gheorghiu, care îl va înlocui, cu o întârziere ilegală de o lună de zile, pe însuși Ilie Bolojan în funcția de vicepremier fără portofoliu, eliberată prin demisie de către Dragoș Anastasiu.

În primăvara acestui an, Oana Gheorghiu i-a numit pe liderul SUA, Donald Trump, și pe vicepreședintele J.D. Vance „caractere mizerabile” și „golani”. În vară, Ilie Bolojan a numit-o ca purtător de cuvânt al Guvernului pe ziarista Nadina Ene Dogioiu, care, în primăvară, l-a catalogat pe Donald Trump drept „maimuță”. Iar portofoliile Afacerilor Externe și Mediului sunt ocupate de două deputate USR care, la rândul lor, au atacat administrația de la Washington prin intermediul postărilor de pe rețelele de socializare. PSD, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, arată că o astfel de nominalizare poate pune mari probleme relației cu SUA și cere premierului să retragă nominalizarea. Bolojan nu vrea să cedeze nici de această dată și îl pune pe președintele Nicușor Dan într-o ipostază deloc confortabilă. Fie acceptă propunerea și o numește pe Oana Gheorghiu, riscând, astfel, o ruptură la nivel guvernamental, fie respinge propunerea, punându-și, astfel, în cap toată suflarea #rezist din România.

Într-un anunț de presă, Guvernul României a făcut cunoscut, în urmă cu două zile, faptul că „prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”. Decizia a fost luată de Ilie Bolojan, fără să se consulte cu niciunul dintre coliderii Coaliției de Guvernare.

Interesant este că această nominalizare controversată vine cu o întârziere de o lună de zile de la cadrul legal. „Jurnalul” a dezvăluit în exclusivitate că interimatul lui Ilie Bolojan în funcția din care Dragoș Anastasiu a demisionat a expirat încă din data de 27 septembrie.

Conform articolului 46 din Codul Administrativ, interimatul funcției de membru al Guvernului nu poate depăși 45 de zile, termen care, în această situație, s-a împlinit la data de 27 septembrie 2025. Nominalizarea Oanei Gheorghiu a avut loc pe 28 octombrie 2025.

PSD cere retragerea nominalizării

Câteva ore mai târziu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat tot pe Facebook, unde a publicat o postare-ultimatum la adresa premierului Ilie Bolojan. „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României”, precizează liderul PSD.

Citește pe Antena3.ro Mașina doctoriței Ștefania Szabo a fost ridicată pentru cercetări. Indiciile descoperite de polițiști în biroul ei

Sorin Grindeanu arată că „cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii! De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent. Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii.

De remarcat, în acest context, este faptul că, în Acordul Politic de înființare a Coaliției de Guvernare din această vară, la articolul 1 alineatul 7, scrie, negru pe alb, că „Fiecare decizie politică majoră este adoptată prin consens politic, cu implicarea directă a tuturor formațiunilor politice component ale Coaliției și a prim-ministrului”. În procesul de propunere a Oanei Gheorghiu de a fi numită în funcția de vicepremier, doar premierul Ilie Bolojan a fost implicat.

Dedublare. Persoana particulară vs persoana publică

Ce anume l-a determinat pe liderul PSD să aibă o astfel de ieșire virulentă la adresa desemnării ca vicepremier a Oanei Gheorghiu? Pe 28 februarie 2025, pe fondul întâlnirii mai puțin obișnuite de la Casa Albă dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, Oana Gheorghiu a scris, pe contul ei de facebook, o postare mai mult decât jignitoare la adresa liderului american. „Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani (se referă la președintele SUA, Donald Trump, și la vicepreședintele SUA, J.D. Vance – n.red.), ajunși la Casa Albă, tratează un om”.

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. A doua zi, pe 1 martie 2025, Oana Gheorghiu a simțit nevoia să revină, cu o nouă postare, redactată în limba engleză: „America is a great country, temporarily led by small people (America este o țară măreață, condusă temporar de oameni mici – n.red)”.

Ieri, Oana Gheorghiu a revenit cu o postare pe contul său de socializare, în cadrul căreia a încercat să se dedubleze, pe modelul că una este ca persoană fizică, alta ca viitor vicepremier în Guvernul României. „Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României. Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare. Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment”, susține aleasa (din punct de vedere politic) lui Ilie Bolojan.

„Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică. Dincolo de emoțiile de moment, rămân respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA. Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Nicușor Dan, pus într-o situație de compromis

Conform unor surse politice, premierul Ilie Bolojan alege să ignore, și de această dată, solicitările PSD și nu va retrage nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de viceprim-ministru. Iar, din acest punct de vedere, premierul îl pune chiar pe președintele României, Nicușor Dan, într-o postură delicată.

Dacă premierul nu retrage nominalizarea, președintele are două căi posibile de urmat. Să dea curs propunerii sau să respingă propunerea. Prima variantă ar însemna să alimenteze la maximum tensiunile din interiorul Coaliției, unde relațiile dintre PSD și premier sunt mai mult decât fragile, riscând să se ajungă chiar la o ruptură a guvernării. Însă, dacă Nicușor Dan alege să respingă propunerea de numire, riscă să-și „pună în cap” toată suflarea #rezist din România, mișcare din rândurile căreia au făcut parte atât Oana Gheorghiu, cât și Nicușor Dan și care a susținut candidatura acestuia din urmă la alegerile prezidențiale din luna mai a anului curent.

Oana Gheorghiu nu se remarcă în ultimul an doar cu postări anti-Trump, ci și cu postări împotriva fostului candidat comun al PSD, PNL și UDMR, Crin Antonescu, împotriva PSD, împotriva Curții Constituționale sau chiar împotriva lui… Nicușor Dan.

Pe 8 mai 2025, aceasta a scris că îi mulțumește lui Crin Antonescu pentru o postare a fostului candidat la alegerile prezidențiale, deoarece i-a confirmat decizia de a nu-l fi votat dacă ar fi ajuns în turul al doilea, în confruntarea cu George Simion. Motivul – Crin Antonescu a scris, imediat după ce a aflat că nu a promovat în finala prezidențială, că este agresat de val de tip „turmă” și de propaganda care îl îndemna, inclusiv pe el, la acel moment, să voteze necondiționat pentru Nicușor Dan.

La data de 20 septembrie 2025, pe fondul scandalului legat de pachetul privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, Oana Gheorghiu a preluat o postare în care este atacat chiar președintele Nicușor Dan, scoțând în evidență un pasaj conform căruia „Așteptăm, de dragul lui Kafka, greva președintelui României pentru pensionarea la 45 de ani, a parlamentarilor la 48 de ani și a miniștrilor la 50 de ani”.

Palatul Victoria, umplut de progresiști anti-MAGA

Oana Gheorghiu nu ar fi prima persoană numită la nivelul Guvernului României care are atitudini anti Donald Trump și antiamericane. Spre exemplu, în luna iulie, Ilie Bolojan a numit-o purtător de cuvânt al Guvernului pe ziarista Nadina Ene Dogioiu, care, în aceeași zi de 28 februarie 2025, odată cu Oana Gheorghiu, a scris pe contul ei de Facebook o postare la fel de neadecvată. „Doi cimpanzei, doi golani s-au pus cu parul pe un om în nevoie ca să-l tâlhărească și umilească. Asta a ajuns conducerea Americii. Dezgustător!”, scria Ioana Ene Dogioiu în respectiva postare.

Iar această postare este una dintr-un lung șir de editoriale în care abordările la adresa lui Donald Trump sunt la fel de nediplomatice. Cel mai recent astfel de editorial a fost publicat la 2 aprilie 2025, cu titlul „Raiul trumpist al infractorilor și enervanta Europă”, unde actuala purtătoare de cuvânt a Executivului de la București a scris: „Doar Europa este pentru infractorul Trump nedemocratică și căzută în păcatul persecuției politice”.

Anterior, în 25 martie 2025, într-un alt editorial, cu titlul „Cel mai mare antiamerican”, Dogioiu a scris: „America nu înseamnă Trump. Actuala administrație este un moment în istoria SUA, aș zice chiar un accident regretabil, rezultatul unui moment de nevroză colectivă”. Anterior, la 6 martie 2025, într-un alt articol, intitulat „Putinul de la Washington și ceaușismul târziu din Congresul SUA”, aceasta a scris: „Partea republicană a legislativului american, în frunte cu vicepreședintele JD Vance, se comportă exact ca nomenclatura comunistă la congresele PCR. Aceeași slugărnicie, același spirit sectant, același dispreț pentru valori”. Pentru ca, în 20 februarie, în editorialul denumit „Elefantul din odaia planetei. Când șeriful e infractor”, Dogioiu să scrie: „SUA au încăput pe mâna unui infractor condamnat și a camarilei sale care nu dau doi bani nici măcar pe interesele țării lor”.

Până și Cancelaria este presărată cu cei recuperați de la REPER

De altfel, nici Dogioiu nu este prima numire în actualul Guvern a unor demnitari cu ieșiri la fel de anti-Donald Trump sau antiadministrației președintelui SUA în exercițiu. Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, de la USR, a publicat, în luna februarie a acestui an, pe rețeaua X, o postare în care atacă administrația Trump. „Ca est-european, pot spune cu siguranță că Zelenski nu va ceda în fața tacticilor de intimidare și lipsite de respect ale lui Trump și Vance”.

De asemenea, Diana Buzoianu, actuala ministră USR a Mediului, a postat, la 7 februarie, pe contul său de socializare: „Cam cât de revoltătoare e implicarea lui Elon Musk în alegerile din țările din Europa. (…) Ce mi-e influențarea alegerilor de Putin, ce mi-e influențarea alegerilor de oligarhii din SUA?”.

Un detaliu la fel de interesant este modul în care Ilie Bolojan a umplut Guvernul României de reprezentanți ai mișcării #rezist. Îi putem nominaliza aici pe ministru Apărării și vicepremier Ionuț Moșteanu, de la USR, pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, tot de la USR, pe ministrul Economiei și Digitalizării, Radu Miruță, de asemenea de la USR, sau pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, de la REPER. Ca și ministra Mediului, Diana Buzoianu, tot de la USR. Oana Gheorghiu ar fi al șaselea membru al guvernului care vine din rândurile #rezist, ea participând inclusiv la protestul neautorizat din Piața Victoriei, din data de 10 august 2025, calitate din care, ca martor, a dat și declarații în dosarul penal instrumentat de către Parchetul Militar împotriva Jandarmeriei Române.

Tot Ilie Bolojan a recuperat și alți reprezentanți #rezzis, pe care i-a numit la propria-i Cancelarie. Este cazul Oanei Alexandra Cambera, ex-deputată USR-PLUS în legistatura 2020-2024, trecută, ulterior, la REPER, sau de ex-deputatul USR-PLUS Andrei Răzvan Lupu.

Ce avere are viitoarea înlocuitoare a lui Dragoș Anastasiu

Proaspăt propusa pentru funcția de vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Clara Gheorghiu, ocupă, din această primăvară, tot prin semnătura lui Ilie Bolojan, funcția de membru în consiliul director al Autorității Naționale de Management a Calității în Sănătate. În această calitate, la data de 24 mai 2025, ea a depus o declarație de avere și o declarație de interese.

Conform acestor documente, Oana Gheorghiu deține trei terenuri intravilane și două agricole, fie direct, fie prin intermediul membrilor familiei. Astfel, soțul, Corneliu State, are în București un teren de 1.603 metru pătrați, cumpărat în anul 2005, dar și un teren intravilan, tot în București, cumpărat în 2017, cu suprafața de 144 metri pătrați. O rudă pe nume Dorina Fecioru deține în județul Prahova un teren intravilan de 1.362 metri pătrați, moștenit în anul 2007, precum și un teren agricol, de 5.119 metri pătrați. Oana Gheorghiu deține pe numele ei un teren agricol în Prahova, cu suprafața de 719 metri pătrați, cumpărat în anul 2014.

În aceeași declarație de avere sunt menționate și două case de locuit, dintre care una pe numele lui Corneliu State, în București, cu suprafața de 127,17 metri pătrați, cumpărată în anul 2017, iar a doua, pe numele Dorinei Fecioru, în Prahova, moștenită în anul 2007, cu suprafața de 96 de metri pătrați.

Viitoarea viceprim-ministră a Guvernului României are în conturi și în depozite bancare economii de 135.909,13 lei, iar, în ultimul an fiscal, a încasat venituri salariale de la Asociația Dăruiește Viață de 264.863 de lei pe an, respectiv de 22.071,92 de lei pe lună. De asemenea, a încasat dividende de 13.811 lei de la compania SC Global Group SRL, iar din dobânzi bancare a câștigat 2.006 lei.