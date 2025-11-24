Moşteanu: România să fie a doua putere militară de pe flancul de est şi un furnizor de apărare în zona Mării Negre

„Strategia Naţională de Apărare este importantă pentru că dă o direcţie pentru următorii ani şi o schimbare de paradigmă faţă de ultima strategie prezentată de fostul preşedinte. (...) Un punct de vedere fundamental diferit este că nu mai suntem un consumator de apărare, suntem un furnizor sau ne dorim să devenim un furnizor de apărare în zona Mării Negre şi ambiţia pe care o setează preşedintele în această Strategie este să fim a doua putere militară de pe flancul de est, după Polonia, ceea ce este absolut rezonabil, putem atinge asta şi putem face asta, suntem pe direcţia bună, important este să nu ratăm nişte momente şi nişte oportunităţi (...), să continuăm să investim, să continuăm să stăm aproape cu partenerii noştri şi să dezvoltăm armata, să continuăm să ţinem aproape populaţia de tot ce înseamnă apărare, pentru că apărarea cumva nu e doar o chestie a unei instituţii. La apărarea unei ţări şi a suveranităţii uni popor trebuie să contribuie toată lumea", a declarat Ionuţ Moşteanu, la Digi24.



El a adăugat că este nevoie ca populaţia să accepte creşterea cheltuielilor pentru apărare în următorii ani.



"Am propus către Parlament şi cred că mâine (marţi - n.r.) vom primi raportul final de la Senat, de la Comisia de apărare, pentru a merge în plen pentru Legea pregătirii populaţiei pentru apărare, acel proiect care introduce voluntariatul pentru stagiul militar voluntar de patru luni. De aceea e nevoie de populaţie să accepte că trebuie să creştem cheltuielile pe apărare în următorii ani. O decizie pe care am luat-o împreună cu aliaţii noştri (...) la Haga, la finalul lui iunie. Am luat această decizie înţelegând noile imperative şi noile provocări de securitate, înţelegând că ani de zile nu am investit suficient cât ar fi trebuit să investim în propria apărare", a spus ministrul Apărării. AGERPRES