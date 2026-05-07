Kelemen Hunor, mediator între Nicușor Dan și partide: Prima opțiune este refacerea coaliției

Într-un interviu pentru Știrile ProTV, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, după discuțiile informale cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, faptul că refacerea coaliției rămâne prima opțiune, iar această variantă este preferată și de către social-democrați.

„Prima opțiune pentru noi este refacerea coaliției. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL și de PSD și de noi și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură. Un om pe care poate să-l accepte și Grindeanu și PSD-ul și ceilalți. Bineînțeles că până la urmă în coaliție suntem patru-cinci actori, dar trebuie găsit acel om, un om care știe să gestioneze crize, crize politice, lipsa de încredere, trebuie gestionată criza guvernamentală”, a afirmat liderul UDMR pentru sursa citată.



Varianta unui guvern minoritar, luată în calcul, însă „nu este de dorit”

Kelemen Hunor a mai explicat faptul că o altă variantă luată în calcul de către UDMR ar fi și un formarea unui guvern minoritar, cu susținere în Parlament, însă a subliniat că într-un astfel de scenariu, acesta ar avea o durată limitată.

„Din punctul meu de vedere, un guvern minoritar nu este de dorit, dar se poate accepta. Va avea o viață scurtă aici putem să fim de acord că nu va avea o viață lungă, dar acum trebuie gestionată situația din țară. Nu știu dacă va rezista până în 2028, dar aici sigur, dacă nu reușim să găsim o soluție pe termen lung, trebuie să mergi în etape”, a adăugat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a menționat și care sunt aspectele care trebuie rezolvate în următoarele zile, pentru ca România să nu piardă bani.

„Dacă nu ne mișcăm, avem 16 sau 17 zile până când se închide PNRR-ul. Pierdem o grămadă de bani, bani care vor lipsi din trezoreria României și din proiectele de dezvoltare. Pentru acest lucru trebuie să răspundă cineva, fiindcă vorbim de miliarde. Deficitul bugetar care trebuie ținut sub control și dacă nu reușim să găsim o soluție, atunci vom fi aruncați în junk și asta este pericolul cel mai mare cu creditorii”, a mai afirmat Kelemen Hunor pentru Știrile ProTV.

Nicușor Dan a anunțat discuții informale înaintea celor formale

Marți, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 voturi anulate.

Câteva ore mai târziu, în aceeași zi, președintele Nicușor Dan a anunțat, într-o declarație de presă la Cotroceni, că vor urma consultări pentru desemnarea unui nou premier.

„Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”, a declarat șeful statului, adăugând că exclude posibilitatea alegerilor anticipate și afirmând că România rămâne un stat stabil.

