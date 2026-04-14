Schimbare majoră la Budapesta: reacția UDMR după ce Tisza a învins Fidesz. „Nu avem niciun motiv să ne turnăm cenușă în cap”

Kelemen Hunor, reacție după victoria Tisza în Ungaria: „Se deschide o nouă eră politică”

Declarații importante după schimbarea majoră de putere de la Budapesta. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria marchează începutul unei noi etape politice, în timp ce noul lider, Peter Magyar, pregătește primele discuții oficiale cu reprezentanții maghiarilor din România.

O schimbare majoră la Budapesta

Victoria partidului Tisza, condus de Peter Magyar, în alegerile parlamentare din Ungaria deschide, potrivit liderului UDMR, Kelemen Hunor, „o nouă eră în politica maghiară”.

Hunor a subliniat că sprijinul acordat de UDMR partidului Fidesz și premierului Viktor Orbán a fost justificat și în linie cu opțiunile majorității maghiarilor din Transilvania.

„Nu avem niciun motiv să ne turnăm cenușă în cap. Politica națională pe care Fidesz a implementat-o în ultimul deceniu și jumătate, al cărei conținut simbolic a fost mult mai important decât partea sa materială, a stârnit simpatie și identificare în rândul marelui număr de maghiari transilvăneni”, a declarat Hunor într-un interviu acordat pentru maszol.ro.

Acesta a explicat că poziționarea UDMR a reflectat fidel voința electoratului maghiar din România, insistând că o eventuală diferență de viziune ar fi generat probleme majore de reprezentare.

„UDMR a făcut ceea ce a făcut și a spus în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor transilvăneni. Acum, ca și în trecut, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor, am fi avut probleme dacă s-ar fi dovedit că gândim și reprezentăm ceva diferit față de marea majoritate a maghiarilor din Transilvania”, a precizat liderul UDMR.

Mesaj pentru noua putere: responsabilitate față de maghiarii din afara granițelor

În contextul schimbării de putere, Hunor a atras atenția asupra responsabilității pe care noul guvern de la Budapesta o are față de comunitățile maghiare din afara Ungariei.

„Trebuie să pornim întotdeauna din perspectiva atitudinii guvernului maghiar față de maghiarii dincolo de granițe și ce fel de politică națională urmărește”, a spus acesta.

El a subliniat că relațiile dintre Ungaria și comunitățile maghiare externe au fost, istoric, influențate direct de politica guvernamentală, de la József Antall până la Viktor Orbán.

„Va trebui să așteptăm să vedem ce fel de politică națională vor după inaugurarea noului guvern. Au o responsabilitate în această privință”, a adăugat Hunor.

Primul contact între Tisza și UDMR

După victoria electorală, Peter Magyar a anunțat că a avut deja o discuție telefonică cu Kelemen Hunor și că urmează o întâlnire oficială la Budapesta.

„Astăzi, după 10 lideri europeni, am vorbit la telefon cu Kelemen Hunor, președintele UDMR. Am convenit ca săptămâna viitoare să continuăm discuțiile personal la Budapesta”, a transmis liderul Tisza.

Atac dur la Viktor Orbán

Noul lider politic de la Budapesta a explicat și criticile dure lansate la adresa lui Viktor Orbán, pe care l-a acuzat că a trădat interesele maghiarilor din Transilvania.

Potrivit lui Magyar, sprijinul acordat de Orbán în alegerile prezidențiale din România liderului AUR, George Simion, a fost o decizie controversată.

El a susținut că premierul ungar a sprijinit „un candidat care ‘dansa pe mormintele eroilor noștri’”.