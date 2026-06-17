Ludovic Orban îl ironozează pe Nicușor Dan: Un doctor în matematică, corigent la aritmetica politică

El îi solicită preşedintelui Nicuşor Dan să încheie "acest nou episod de serial horror" şi să îi ceară lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul.



"PNL, USR, UDMR, AUR şi SOS au decis în forurile statutare că nu votează pentru învestirea guvernului. Numărul total de parlamentari al acestor partide este 75 (PNL) + 59 (USR) + 31 (UDMR) + 90 (AUR) + 16 (SOS) = 271. În afara parlamentarilor acestor partide, există cel puţin cinci parlamentari care nu votează învestirea guvernului. Deci avem 276 de parlamentari contra învestirii. Admit că există posibilitatea de a apărea defecţiuni pe care le-am analizat foarte atent. Pentru a reuşi învestirea este nevoie ca 39 de parlamentari să dezerteze, ceea ce este imposibil după evaluarea mea. USR şi UDMR nu pierd niciun vot. Există posibilitatea ca un număr de parlamentari PNL să încalce decizia PNL şi să voteze chiar dacă ştiu că vor fi excluşi şi îşi vor încheia cariera politică. Evaluarea mea este la maxim 16 parlamentari PNL. Părerea mea este că riscul ca AUR să aibă defecţiuni este infim. Maxim trei - patru voturi. Iar de la SOS nu ştiu de nimeni care este dispus să defecteze", a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.



Liderul Forţa Dreptei, fost consilier prezidenţial pe politică internă al preşedintelui Nicuşor Dan, i-a solicitat acestuia să declanşeze o nouă rundă de consultări cu formaţiunile politice.



"Nu pot să cred că un doctor în matematică poate să rămână corigent la aritmetică... parlamentară. Ca atare, domnule preşedinte, încheiaţi imediat şi acest nou episod de serial horror în care aţi fost actorul principal, pe un scenariu pe care vreau să cred că nu l-aţi scris dumneavoastră. Cereţi-i lui Veştea să îşi depună mandatul şi declanşaţi o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru a identifica soluţiile posibile pentru depăşirea acestei crize politice declanşate de PSD", a mai scris Ludovic Orban pe pagina sa de socializare. AGERPRES