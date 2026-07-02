Makaveli, audiat la DNA în privința denunțului legat de alegerile pentru Primăria Capitalei

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut publicului drept Makaveli, s-a prezentat joi la sediul DNA, pentru audieri în dosarul în care el a depus denunțul privind alegerile pentru Primăria Capitalei, care au avut loc în decembrie 2025.

La momentul depunerii plângerii penale la DNA, el a susținut că asupra lui s-au făcut presiuni pentru a se retrage din cursă.

„Cum nu sunt nici escroc, nici hoț, am venit să răspund domnilor procurori ce s-a întâmplat la alegerile pentru Primăria Capitalei. (…) Am venit să aduc probele, în care au făcut ce au făcut (Ninel Peia și Maricel Păcuraru – n.r.). (…) Mi s-a furat candidatura printr-un șantaj psihologic, amenințări și toate chestiile pe care le folosesc ei”, a spus Makaveli la sosirea la sediul DNA.

Acesta a mai susținut că senatorul Ninel Peia i-a falsificat semnăturile.

„Domnul Peia mi-a falsificat semnăturile fără să știu și a încercat să folosească asta împotriva mea. Eu am venit să fac autodenunțul la vremea respectivă, ca toată treaba să fie transparentă”, a adăugat Makaveli.

El a mai fost audiat în acest dosar, inclusiv în cursul zilei de miercuri, iar astăzi a adus noi probe.

Makaveli a candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei anul trecut, dar ulterior s-a retras în favoarea Ancăi Alexandrescu.

La momentul respectiv, el a legat decizia de ideea de unitate politică: „Azi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. Atunci, îmi anunț retragerea în favoarea doamnei Alexandrescu. Nu a fost o decizie ușoară, dar uneori e bine să te lași pe tine în spate. E bine ce fac, dar nu ajung la final așa (…) Luam 7% și câștiga tot sistemul.”, a declarat Makaveli când s-a retras din cursă.

Deocamdată, procurorii au pus sechestru pe proprietățile lui Makaveli pentru un prejudiciu uriaș.

(sursa: Mediafax)