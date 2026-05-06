Grindeanu, varianta PSD pentru Palatul Victoria: Manda dezvăluie strategia partidului înainte de consultările cu președintele Nicușor Dan

Întrebat, miercuri, dacă Sorin Grindeanu reprezintă o variantă agreată de PSD pentru funcția de premier, Manda a evitat un răspuns direct, arătând că decizia finală aparține PNL.

„Cred că la întrebarea dumneavoastră trebuie să răspundă Partidul Național Liberal", a spus el.

Cu toate acestea, referitor la întrebarea privind disponibilitatea PSD de a accepta o astfel de propunere, secretarul general a lăsat să se înțeleagă că partidul nu ar respinge-o. A precizat că social-democrații doresc un premier „de dialog", care să înțeleagă nevoile românilor și să țină cont de pozițiile unui partid care deține aproape jumătate din susținerea coaliției.

„Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministrul nu fugim de această responsabilitate. Și numele pe care PSD-ul îl va propune este Sorin Grindeanu”, a spus Manda.

Întrebat despre opțiunile PSD după căderea guvernului, Manda a declarat că partidul are în față doar două scenarii: o construcție pro-europeană cu majoritate în parlament sau asumarea rolului de opoziție. A exclus variantele de avarie, precum un guvern minoritar susținut de UDMR și parlamentari neafiliați.

Referitor la întrebarea privind contradicția dintre alianța tactică cu AUR în moțiunea de cenzură și apelul ulterior la refacerea coaliției pro-europene, Manda a respins încadrarea. A susținut că moțiunea a fost un instrument politic legitim, nu o lovitură de stat, și că PSD a semnalat timp de șase-șapte luni că nu se simte reprezentat în coaliție.

A adăugat că și alte partide de opoziție au votat moțiunea și că gestul PSD a fost unul responsabil, după ce partidul și-a retras miniștrii, secretarii de stat și prefecții din guvern.

(sursa: Mediafax)