Marcel Ciolacu: Mulți nu credeau că vom avea autostradă la finalul lui 2025

Ciolacu, aflat în prezent în campanie pentru președinția la Consiliul Județean Buzău, spune că ideologiile politice trec în plan secund atunci când cetățenii se confruntă cu scăderea puterii de cumpărare.

„Eu cred că perioada următoare politică este despre economie. Indiferent cât am vorbi noi de principii, principii liberale, social democrate, useriste, marxiste, oamenii în acest moment au o problemă cu scăderea nivelului de trai, a puterii de cumpărare. E o luptă contra cronometrul în zona economică și nu este numai în România”, afirmă Ciolacu.

Acesta atrage atenția că tensiunile economice și politice sunt alimentate de războiul din Ucraina, care a generat nesiguranță, volatilitate și teren fertil pentru apariția partidelor extremiste.

„Nu este o întrecere între județe sau orașe în România, este o luptă la nivel european și la nivel global. Totul s-a declanșat odată cu războiul din Ucraina și normal că piețele răspund la emoții și cu cât trece timpul, cu atât insecuritatea și lipsa unei perspective clare a dus și la apariția unor partide extremiste. E o schimbare și de generație, e o schimbare și de percepție, e o teamă în societate, fiindcă toată lumea simte că se schimbă ceva și e o schimbare pe care nu o putem gestiona”, spune el.

În acest climat, Ciolacu consideră că liderii politici trebuie să vină cu proiecte concrete, adaptate nevoilor locale.

Ciolacu vorbește și despre discrepanțele istorice de dezvoltare între regiunile țării. El susține că Muntenia, Oltenia și Moldova au fost lăsate în urmă, iar investițiile recente reprezintă primele eforturi reale de recuperare.

„Venim după 35 de ani în care, cumva, România s-a dezvoltat asimetric. E o normalitate ca în Nord Vest să se dezvolte prima oară, dar la noi, cumva, Muntenia, Oltenia și Moldova au fost abandonate”.

Fostul prim-ministru afirmă că a urmărit două mari proiecte de infrastructură, legate de Oltenia și Moldova.

„Dacă în Oltenia eu am avut o promisiune, când am luat funcția de prim-inistru și am zis foarte clar, am două proiecte majore, să unesc Craiova de Constanța, inclusiv cu centura Bucureștiului, cu A0, lucruri pe care le-am făcut, nu mai am avut pariu cu autostrada Moldovei, în care, dacă nu o porneam în acest ritm și la acest nivel de investiții, sunt foarte convins că nu s-ar fi făcut nici de această dată, după 35 de ani”.

Ciolacu a mai afirmat că scepticismul românilor este firesc, având în vedere istoricul de promisiuni neîndeplinite privind infrastructura majoră.

„Foarte mulți nu credeau că vom avea autostradă până la finalul lui 2025. E și normal, după 35 de ani de promisiuni. E greu să mai crezi, mai ales că e o investiție de anvergură”.

(sursa: Mediafax)