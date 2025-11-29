Ciolacu: Este scandalos cum Bolojan și Nazare vor să ia și pielea de pe omul simplu

Mesajul a fost trimis pe Facebook. Fostul premier a anunțat că va încerca să schimbe decizia guvernanților. El susține că măsura nu va aduce bani în plus la buget.

„Este scandalos cum Bolojan și Nazare vor să ia și pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere și solarii! Mă voi bate împotriva acestei aberații în sprijinul tuturor cultivatorilor de legume din Buzău, așa cum am făcut, ca premier, pentru toți producătorii din țară când am decis menținerea scutirii de impozit pentru sere și solarii. Taxarea românilor care cultivă legume în anexe gospodărești nu aduce mai nimic la buget, dar provoacă o nemulțumire socială uriașă. Dă senzația oamenilor că statul vrea doar să îi jupoaie!”, a scris Marcel Ciolacu pe rețeaua de socializare.

Fostul premier, în prezent candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, crede că măsura va distruge afacerile din agricultură.

„Mai mult, am făcut eforturi mari, în ultimii ani, pentru a susține producția locală în sere și solarii. Ministerul Agriculturii a susținut extinderea solariilor și tocmai a finalizat plata a 270 de milioane de lei pentru legumele cultivate. Iar acum vin Bolojan și Nazare să le impoziteze? Asta înseamnă să distrugi toate efectele pozitive ale programelor de sprijin din acest domeniu, să îți bați joc de munca oamenilor. Și să faci, conștient sau nu, jocul celor care aduc legume din import”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El a anunțat că parlamentarii PSD vor cere modificarea cadrului legislativ.

„Reacția președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut imperativ o intervenție legislativă pentru a corecta rapid această situație, este nu doar legitimă, ci absolut necesară! Alături de colegii din PSD vom repara acest abuz și vom reveni la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile și alte asemenea anexe gospodărești să fie scutite de impozit”, a precizat Marcel Ciolacu.

Începând cu 1 ianuarie 2026, serele, solariile, silozurile și depozitele de cereale vor fi impozitate, după ce Parlamentul a eliminat scutirile totale.

(sursa: Mediafax)