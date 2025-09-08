Marius Budăi: PSD propune eliminarea contribuțiilor și taxelor pentru veteranii de război

Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, a declarat luni că partidul său depune două proiecte legislative pentru eliminarea unor contribuții considerate nedrepte.

Primul vizează scutirea de la plata contribuțiilor pentru 418 persoane... 411 veterani de război și 7 văduve de veterani.

„Este nedrept ca acești oameni să mai plătească, după tot ce au făcut pentru România”, a spus Budăi.

Al doilea proiect se referă la persoanele cu dizabilități în grad accentuat sau grav, care ar urma să fie scutite de la plata impozitului pentru locuința în care trăiesc, terenul aferent și autoturismul adaptat nevoilor lor.

„Mobilitatea pentru o persoană cu dizabilități este deja redusă, iar noi considerăm că este inacceptabil să plătească taxe pentru mașina care îi asigură independența”, a explicat social-democratul.

Budăi a precizat că aceste măsuri nu implică un impact bugetar semnificativ, întrucât nu au fost prevăzute inițial în legea bugetului de stat pe 2025.

Totodată, PSD pregătește și un al treilea proiect, ce urmează să fie depus după finalizarea procedurilor legislative pentru pachetul 2 de măsuri, prin care ar urma să fie scutite de taxe și alte categorii vulnerabile, precum deportații și foștii deținuți politici.

„Nu considerăm că mamele trebuie să plătească, nu considerăm că veteranii trebuie să plătească, nu considerăm că persoanele cu dizabilități grave trebuie impozitate. Prin aceste acte normative, PSD repară nedreptăți vechi”, a spus Budăi.

(sursa: Mediafax)