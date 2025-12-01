Mesaj delirant al lui Călin Georgescu, la Alba Iulia: „Astăzi nu simt bucurie, ci durere”

„Anul 1918 e consecință firească a ceea ce a fost 1 noiembrie 1599, când marele voievod Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia învingător, călare, cu sabia în mână. A dovedit că istoria noastră nu este o înșiruire de voievozi, ci suma conștiințelor unui popor, respirația fiecărui țăran român care, cu plugul său, a răscolit brazda pământului și brazda cerului cerând binecuvântarea trudei lui. Așa că 1 decembrie 1918 este reîntregirea ființei noastre și nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăți istorice. România trebuie să fie nu doar simplă geografie, ci să devină, din nou, o istorie vie”, a spus Călin Georgescu, de la Alba Iulia, în mesajul său de Ziua Națională.

Cei care s-au adunat în marșul său prin Cetatea Unirii au strigat „Doamne Ajută”, „Sunteți președinte” și „Unitate națională”.

Georgescu a continuat, spunând că „astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere”.

„Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă să bifeze o anumită zi, când fiecare zi, în fapt, ar trebui să fie ziua națională. Sufletul și sufletul românesc, în special, nu este de vânzare! Suntem datori să păstrăm vie clipa când națiunea română a stat dreaptă în fața istoriei. Trebuie să ne luăm soarta în mâini și să înțelegem o dată pentru totdeauna că fără Iisus Hristos nu putem să facem nimic. Luptați să deveniți coștienți, lăsați nădejdea să ardă în voi zi de zi, nu doar de Ziua Națională”, a mai spus Călin Georgescu.

Din mulțimea care îl însoțea pe fostul prezidențiabil, cineva a strigat „O mână de viteji va salva poporul”.

Georgescu a mai spus că „astăzi, România a ajuns la cel mai jos punct. Oamenii au devenit de două feluri: oameni care au preț și oameni care au valoare. Astăzi, acum, e momentul ca fiecare dintre noi să decidă ce fel de viață și ce fel de Românie își dorește. E vremea să spunem nu la tot ce ne îndepărtează de România și să spunem da valorilor milenare care ne-au ținut împreună și ne-au ținut puternici: Dumnezeu, patrie, familie, onoare. Să fim sinceri cu noi înșine. Corabia România se scufundă, iar celor mulți de azi nu le pasă, celor de ieri le-a păsat. Le-a păsat de patrie, le-a păsat de Dumnezeu. Ei au plâns pentru acest pământ și lacrimile lor au ținut sufletul românesc la suprafață. Astăzi, lacrimile lipsesc și sufletul românesc se afundă în mlaștina umilinței și a disperării”, a mai spus Călin Georgescu, în mesajul său de Ziua Națională.

