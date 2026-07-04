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Mesajul lui Sorin Grindeanu de 4 Iulie: Parteneriatul cu SUA este esențial pentru securitatea României

de Redacția Jurnalul    |    04 Iul 2026   •   11:40
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Mesajul lui Sorin Grindeanu de 4 Iulie: Parteneriatul cu SUA este esențial pentru securitatea României
Facebook/Grindeanu laudă parteneriatul strategic cu ocazia Zilei Independenței

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii în care arată că această ţară rămâne un reper al democraţiei, la 250 de ani de la înfiinţare.

"Statele Unite ale Americii rămân un reper al democraţiei! La 250 de ani de la înfiinţare, SUA demonstrează că o viziune corectă te poate propulsa în primul eşalon al statelor puternice, indiferent de contextele istorice. La mulţi ani America! Happy Independence Day!", a scris Grindeanu pe Facebook.

Declaraţia de Independenţă a SUA a fost adoptată pe 4 iulie 1776. Din 1941, în timpul mandatului de preşedinte al lui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua naţională a Statelor Unite ale Americii.

AGERPRES

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Subiecte în articol: mesaj sorin grindeanu 4 iulie parteneriat sua securitate
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