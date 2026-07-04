Mesajul lui Sorin Grindeanu de 4 Iulie: Parteneriatul cu SUA este esențial pentru securitatea României

"Statele Unite ale Americii rămân un reper al democraţiei! La 250 de ani de la înfiinţare, SUA demonstrează că o viziune corectă te poate propulsa în primul eşalon al statelor puternice, indiferent de contextele istorice. La mulţi ani America! Happy Independence Day!", a scris Grindeanu pe Facebook.



Declaraţia de Independenţă a SUA a fost adoptată pe 4 iulie 1776. Din 1941, în timpul mandatului de preşedinte al lui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua naţională a Statelor Unite ale Americii.

AGERPRES