x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Mihai Fifor: Declarații extrem de grave ale Rusiei – o nouă provocare la adresa NATO

Mihai Fifor: Declarații extrem de grave ale Rusiei – o nouă provocare la adresa NATO

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   22:45
Mihai Fifor: Declarații extrem de grave ale Rusiei – o nouă provocare la adresa NATO

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, avertizează asupra unor „declarații extrem de grave” venite din partea Rusiei, după ce Serviciul de Informații Externe de la Moscova a acuzat NATO și UE de „planuri de ocupare” a Republicii Moldova și de desfășurări de trupe în România și regiunea Odesa.

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, reacționează dur după comunicatul Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse, în care NATO și Uniunea Europeană sunt acuzate de „planuri de ocupare” a Republicii Moldova, de „falsificare” a alegerilor și de desfășurarea de trupe în România și regiunea Odesa.

„Este pură propagandă, care trebuie citită exclusiv în cheie electorală, în contextul alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova. Kremlinul provoacă și încearcă să creeze frică, neîncredere și haos, pentru a influența votul și a sabota traiectoria europeană a Moldovei”, scrie pe Facebook Mihai Fifor.

Social-democratul subliniază că România este membră NATO și UE, iar „rușii, ca de obicei amnezici, uită un adevăr elementar: NATO este o alianță politico-militară strict defensivă”.

„România sprijină fără rezerve parcursul european al Republicii Moldova și, așa cum este firesc, sperăm că votul de duminică va fi covârșitor în favoarea menținerii țării pe acest traseu pro-european. Moldova aparține Europei și are tot dreptul să își aleagă singură calea – liber, democratic, fără presiune și fără amenințarea Rusiei”, a concluzionat Fifor.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: fifor Rusia NATO
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri