Mihai Fifor: Declarații extrem de grave ale Rusiei – o nouă provocare la adresa NATO

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, reacționează dur după comunicatul Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse, în care NATO și Uniunea Europeană sunt acuzate de „planuri de ocupare” a Republicii Moldova, de „falsificare” a alegerilor și de desfășurarea de trupe în România și regiunea Odesa.

„Este pură propagandă, care trebuie citită exclusiv în cheie electorală, în contextul alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova. Kremlinul provoacă și încearcă să creeze frică, neîncredere și haos, pentru a influența votul și a sabota traiectoria europeană a Moldovei”, scrie pe Facebook Mihai Fifor.

Social-democratul subliniază că România este membră NATO și UE, iar „rușii, ca de obicei amnezici, uită un adevăr elementar: NATO este o alianță politico-militară strict defensivă”.

„România sprijină fără rezerve parcursul european al Republicii Moldova și, așa cum este firesc, sperăm că votul de duminică va fi covârșitor în favoarea menținerii țării pe acest traseu pro-european. Moldova aparține Europei și are tot dreptul să își aleagă singură calea – liber, democratic, fără presiune și fără amenințarea Rusiei”, a concluzionat Fifor.

(sursa: Mediafax)