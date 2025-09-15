x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Senatul respinge moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației

Senatul respinge moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   18:30
Senatul respinge moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației

Senatul a respins, luni, cu 40 de voturi „pentru”, 82 „împotrivă” și o abținere, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David.

AUR cerea ca ministrul Educației, Daniel David, să își dea demisia, măsură pe care inițiatorii o considerau „un act de igienă politică și de respect față de profesori și elevi”.

Moțiunea propunea, de asemenea, asumarea unui angajament public pentru creșterea treptată a finanțării educației până la minimum 6% din PIB în următorii cinci ani și inițierea unui dialog autentic cu sindicatele, părinții, organizațiile studențești și experți independenți pentru o strategie educațională realistă.

„Educația este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generație întreagă”, avertizau inițiatorii moțiunii.

Moţiunea a fost depusă de 38 de senatori de la AUR şi neafiliaţi.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: moţiunea simplă daniel david
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri