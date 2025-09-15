Senatul respinge moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației

AUR cerea ca ministrul Educației, Daniel David, să își dea demisia, măsură pe care inițiatorii o considerau „un act de igienă politică și de respect față de profesori și elevi”.

Moțiunea propunea, de asemenea, asumarea unui angajament public pentru creșterea treptată a finanțării educației până la minimum 6% din PIB în următorii cinci ani și inițierea unui dialog autentic cu sindicatele, părinții, organizațiile studențești și experți independenți pentru o strategie educațională realistă.

„Educația este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generație întreagă”, avertizau inițiatorii moțiunii.

Moţiunea a fost depusă de 38 de senatori de la AUR şi neafiliaţi.

(sursa: Mediafax)