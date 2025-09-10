Mircea Fechet acuză Ministerul Mediului de „sabotaj instituțional”

Deputatul PNL Mircea Fechet trage un semnal de alarmă asupra blocajului administrativ de la Ministerul Mediului, unde patru mari proiecte hidroenergetice rămân „captivi în sertare” de două luni, în ciuda faptului că îndeplinesc toate condițiile legale și au fost declarate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării investiții de interes public major.

„România nu își mai poate permite luxul paraliziei administrative. Hidrocentralele sunt coloana vertebrală a unui sistem energetic sigur și predictibil, dar și un scut împotriva viiturilor. Fiecare zi de întârziere înseamnă facturi mai mari pentru consumatori și o dependență sporită de importurile de energie”, a declarat Fechet.

El acuză conducerea Ministerului Mediului că „sfidează CSAT” și blochează proiecte care ar aduce energie curată, mai ieftină și protecție pentru comunități vulnerabile.

„Un proiect ținut în sertar este o baricadă împotriva interesului public. Este un act de sabotaj instituțional și o amenințare la stabilitatea României”, a adăugat deputatul.

Fechet cere emiterea imediată a acordurilor de mediu pentru cele patru investiții și repunerea interesului național „deasupra oricărei forme de blocaj administrativ”.

(sursa: Mediafax)