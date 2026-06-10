Dan Motreanu cere public PSD să preia conducerea țării: Grindeanu să își asume guvernarea!

Dan Motreanu, secretarul general al PNL, a publicat miercuri, pe Facebook, un mesaj critic la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că evită asumarea directă a guvernării, deși social-democrații ar avea susținerea necesară în Parlament.

„Curaj, Sorin Grindeanu! Preluați guvernarea și puneți în practică soluțiile PSD!”, a scris Motrean pe Facebook.

Acesta susține că a trecut „mai mult de o lună de când PSD și AUR au demis Guvernul Ilie Bolojan” și afirmă că, în acest interval, liderul PSD „se răfuiește cu PNL pe Facebook”, în loc să își asume formarea unui nou executiv.

„PSD are majoritate. A dovedit-o la moțiune și la voturile din Parlament din ultima lună. Cine îl împiedică pe Sorin Grindeanu să realizeze toate lucrurile minunate pe care pretinde că le vrea pentru români?”, a mai scris Motreanu.

În mesajul său, liberalul susține că social-democrații urmăresc să participe la guvernare fără a-și asuma conducerea executivului.

„Românii înțeleg șmecheria la care vrea să recurgă PSD: să preia prin interpuși ministerele care dau bani (Dezvoltare, Agricultură, Transporturi) și să lase altora funcțiile în care trebuie luate decizii dificile, precum postul de premier. Iar după șase luni, când nu le va mai conveni premierul, să-l demită tot printr-o moțiune de cenzură scrisă, semnată și votată împreună cu AUR”, a conchis acesta.

Mesajul lui Motreanu vine la puțin timp după ce Sorin Grindeanu a transmis un mesaj dur pentru PNL, acuzând formațiunea că blochează formarea unui nou Executiv și că menține un discurs anti-PSD. „Lor le transmit: se poate și fără voi! De la președintele Senatului și până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă!”, a spus Grindeanu.

„În 7 ani ați dat 4 prim-miniștri – fără să aveți vreun merit electoral. Sunteți mânați de orgolii, creați doar blocaje și găsiți pretexte. Acum împroșcați cu venin oameni absolut decenți și cu o reputație profesională ireproșabilă, care au acceptat să încerce să repare ceva din dezastrul lăsat de Ayatollahul Încruntat al vostru. Uitați mereu esențialul. La final de zi, it’s the economy…!”, se arată în mesajul lui Grindeanu.

(sursa: Mediafax)