Năsui: Intrarea în recesiune nu e vina lui Bolojan. Când reduci deficitul, tai o sursă nesustenabilă de creştere

"Prin reducerea deficitului, se taie una dintre sursele nesustenabile de creştere şi e normal să scadă activitatea economică", scrie fostul ministru al Economiei, vineri, pe Facebook.



"Nu pot fi acuzat că aş fi propagandist al domnului Bolojan. L-am criticat când a făcut măsuri greşite. L-am susţinut de fiecare dată când a vrut să facă ceva liberal (destul de rar). Dar de data asta nu e vina dânsului. Dacă iubim adevărul, trebuie să înţelegem ce se întâmplă. Atunci când faci deficit, dopezi creşterea economică pe termen scurt. Dar creezi o situaţie nesustenabilă pe viitor. Beneficiul e acum, costul e în viitor", adaugă Năsui.



Potrivit acestuia, este "foarte bine" că guvernul a redus deficitul, însă este "greşit" modul în care a făcut-o.



"Guvernul avea două opţiuni: să crească taxele sau să diminueze cheltuielile, însă a ales "calea uşoară", dar "rea" pentru România", explică Năsui. Executivul a continuat creşterea cheltuielilor (+1% din PIB), doar că a crescut "dur" taxele.



"Prin felul cum a scăzut deficitul, guvernul a distrus creşterea economică pe termen lung. Pentru că taxele mai mari descurajează activitatea economică în România şi mută resurse de la privat la stat. De la privat, unde sunt cheltuite eficient după criterii de profit şi pierdere, către stat, unde sunt cheltuite pe criterii politice discreţionare, fără ca politicienii să sufere dacă deciziile luate sunt proaste", mai scrie deputatul.



El oferă exemplul Argentinei, care a tăiat cheltuieli de 6% din PIB în decurs de un an, fără creşteri de taxe.



Pe de altă parte, guvernul Bolojan a tăiat cheltuieli "în unele locuri" şi le-a "compensat" prin creşteri în alte zone, adaugă Năsui.



"A tăiat la educaţie şi în zonele fără influenţă politică, dar a crescut la scheme şi la ceea ce numesc ei "investiţii". Per total, statul nu a cheltuit mai puţin, dimpotrivă, cheltuielile au tot crescut. Ce s-a întâmplat în Argentina odată cu scăderea puternică a deficitului? A scăzut şi economia cu 1,7%. Dar apoi şi-a revenit spectaculos. Creşterea nu doar că a revenit, dar e a doua cea mai mare de pe continent. Inflaţia s-a prăbuşit. Iar sărăcia s-a înjumătăţit, 7 milioane de oameni ieşind din sărăcie în doar doi ani", mai notează Năsui.



Deputatul adaugă că actuala recesiune "nu putea fi evitată", dar puteau fi prevenite "greutăţile economice" pe viitor.



"E foarte bine că a scăzut deficitul şi la noi. E păcat că a scăzut din nou prin creşteri de taxe. Din păcate, mulţi ani de acum încolo va trebui să trăim cu creşterile "temporare" de taxe (nu, nu vor fi temporare, veţi vedea că au minţit şi legat de asta). La un moment dat va reveni şi creşterea economică, pentru că vin noi miliarde de euro de la UE peste noi. Dar efectul lor va fi atenuat, în loc să fie amplificat", conchide Năsui.



Precizările vin în contextul în care, conform datelor INS, economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025. Acesta este al doilea trimestru consecutiv de scădere.

AGERPRES