Negocierile pentru Guvern, în impas: Ce strategie are președintele în fața blocajului politic

Negocierile dintre cele două blocuri politice - PSD și PNL-USR-UDMR - este în "blocaj total". "Președintele nu se se poate înțelege nici cu unii, nici cu alții", arată surse din Palatul Cotroceni.

Vineri, Nicușor Dan a cerut partidelor "să revină la dialog", pentru că "România are nevoie de un guvern cu puteri depline".

Pe scurt, PSD respinge condițiile PNL și refuză să-l susțină pe Siegfried Mureșan, în eventualitatea în care ar putea fi desemnat premier.

Pe de altă parte, președintele Senatului, Mircea Abrudean, anunță că PNL - USR și UDMR susține că PSD trebuie să-și asume un acord.

"Eu cred că ar fi nevoie să ne răcorim un pic și să nu mai recurgem la atacuri. În această perioadă, dacă ne dorim cu toții cu adevărat să ajungem la o soluție pentru România, eu cred că astfel de atacuri nu își au locul. Haideți să ne punem la masă, să vedem cum putem debloca situația și să mergem înainte. Pentru că, dacă ne batem în comunicate și în postări, cred că nu rezolvăm nimic. Sunt în continuare pe masă mai multe scenarii politice pentru formarea unui nou executiv. Este necesar un dialog rapid și constructiv între partide, insistând că formarea unui nou Guvern nu ar trebui întârziată. Dacă se ajunge la un acord politic și este desemnat un premier chiar în cursul zilei, noul executiv ar putea fi instalat în funcție în doar 24 de ore. E important ca România să aibă un guvern cu puteri depline (…) Nu-și dorește nimeni o situație de interimat prelungită la nesfârșit. Ilie Bolojan nu se ține agățat”, a spus Abrudean.

El susține că PNL nu condiționează participarea la guvernare de o eventuală rotativă, ci exclusiv de respectarea acordului politic privind reformele asumate.

"Soluția este la președinte care a cerut majoritate. (...) Haideți să ne punem la masă și să negociem o soluție. Nu s-a pus problema unei răzgândiri. Am declarat din start că votăm sau suntem dispuși să votăm un guvern PSD sau unul în jurul PSD, cu respectarea unor condiții, care se pare că nu sunt respectate. Deci nu e nicio răzgândire. În afară de acest lucru, PSD a încercat în repetate rânduri să destabilizeze PNL. Asta este realitatea, nu este nimic nou. Atunci este complicat să dai un cec în alb cuiva cu care nu ai avut o relație foarte onestă și nu te poți baza pe încredere. Despre asta este vorba”, a spus Abrudean.

De cealaltă parte, AUR susține în continuare declanșarea alegerilor anticipate, potrivit lui Perișor Peiu.

Eugen Tomac a fost primul premier desemnat de președintele Nicușor Dan pe 4 iunie 2026. Acesta și-a depus mandatul zece zile mai târziu, după ce a constatat că nu poate strânge o majoritate parlamentară stabilă.

Adrian Veștea a fost al doilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan pe 14 iunie 2026. Guvernul propus de Adrian Veștea a picat la votul din Parlament pe 22 iunie 2026, obținând doar 189 de voturi „pentru”. Acesta nu a reușit să atingă pragul minim constituțional de 233 de voturi favorabile necesare pentru învestire.

În paralel, Parlamentul României intră în vacanță. Vacanța parlamentară de vară începe miercuri, 1 iulie 2026, și durează până pe 31 august 2026. Ultima zi a actualei sesiuni legislative ordinare este marți, 30 iunie 2026.

(sursa: Mediafax)