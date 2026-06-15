Cine intră în viitorul Guvern? Lista numelor vehiculate pentru noul Cabinet

Potrivit surselor MEDIAFAX, actualul ministru de Interne, Cătălin Predoiu, este luat în calcul pentru funcția de președinte al Senatului. O eventuală numire a sa în această poziție l-ar transforma în al doilea om în stat, conform ordinii constituționale.

Pe de altă parte, Nicoleta Pauliuc este luată în calcul pentru portofoliul Ministerului Apărării.



Numele lui Nazare, dat ca sigur în viitorul Executiv

Alexandru Nazare este favorit pentru menținerea sa la conducerea Ministerului Finanțelor, fiind considerat una dintre variantele cu susținere totală.

Pe de altă parte, sunt luate în calcul și nume din PSD care au deținut portofolii în fosta coaliție de guvernare.

Astfel, potrivit surselor, Radu Marinescu este vehiculat pentru preluarea portofoliului Justiției, Florin Barbu este luat în calcul pentru Ministerul Agriculturii, iar Alexandru Rogobete – pentru conducerea Ministerului Sănătății.

Partidul Național Liberal își stabilește luni poziția după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Biroul Politic Național al PNL a fost convocat la ora 17:00 de președintele partidului, Ilie Bolojan.

Adrian Veștea se consultă marți cu liderii PSD. Încep negocierile pentru învestire

Premierul desemnat, Adrian Veștea, se va întâlni, marți, cu liderii PSD, pentru a-i convinge să-i acorde votul de învestitură al Parlamentului pentru a deveni șef al Executivului.

Concluzia vine după ședința PSD de astăzi, în care Sorin Grindeanu, șeful PSD, s-a consultat cu liderii partidului în ceea ce privește susținerea sau nu a lui Adrian Veștea, desemnat duminică de Nicușor Dan, pentru poziția de premier al României.

(sursa: Mediafax)