Surse: Nicușor Dan nu numește astăzi un nou premier. Partidele primesc timp pentru negocieri

Desemnarea noului premier, amânată de Nicușor Dan. Motivul invocat după negocierile de la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, nu va face marți o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru, potrivit unor surse politice. Decizia vine după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni cu partidele și grupurile parlamentare, în contextul crizei politice generate de eșecul ultimelor două încercări de formare a unui guvern stabil.

Conform informațiilor apărute din zona negocierilor politice, șeful statului a ales să amâne desemnarea pentru a permite formațiunilor parlamentare să continue discuțiile și să identifice o formulă capabilă să obțină susținerea necesară în Parlament.

Scenariul unei amânări de una sau două zile a fost avansat și de lideri ai partidelor participante la consultări, care consideră că un acord politic solid trebuie construit înainte de desemnarea unui nou candidat pentru funcția de premier.

Kelemen Hunor: „Oricare dintre aceste variante trebuie începute cu un acord politic”

După consultările de la Palatul Cotroceni, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat necesitatea unei înțelegeri politice între partidele parlamentare pentru a evita repetarea situațiilor recente.

„Oricare dintre aceste variante trebuie începute cu un acord politic între partidele parlamentare, înainte de nominalizarea unui premier”, a punctat Kelemen Hunor.

Acesta a explicat că președintele Nicușor Dan ar putea adopta o strategie diferită, lăsând partidele să negocieze mai întâi și intervenind ulterior cu desemnarea oficială a candidatului la funcția de prim-ministru.

„Aș face invers”, a spus liderul UDMR, sugerând că șeful statului ar putea aștepta până joi pentru a face o nouă nominalizare.

Într-o notă ironică, Kelemen Hunor a comparat procesul de negociere cu alegerea unui nou papă.

„Aplicăm procedura Vatican”, a mai spus Kelemen care a explicat ce presupune aceasta: „Închidem sala și când iese fumul alb deschidem sala”.

Cotroceniul caută o soluție pentru evitarea unui nou eșec parlamentar

Noua rundă de consultări convocată de președintele Nicușor Dan are ca obiectiv identificarea unui candidat care să poată strânge o majoritate parlamentară suficientă pentru învestirea unui nou guvern.

Criza politică s-a accentuat după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. În urma căderii executivului, președintele a demarat o serie de consultări cu toate partidele și grupurile parlamentare reprezentate în Legislativ.

Prima nominalizare a fost cea a lui Eugen Tomac, însă acesta și-a depus mandatul după ce nu a reușit să obțină sprijinul necesar pentru formarea unei majorități.

Ulterior, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Nominalizarea a generat tensiuni și fracturi în interiorul Partidului Național Liberal, iar guvernul propus de acesta nu a reușit să treacă de votul de învestitură din Parlament.

Mediafax