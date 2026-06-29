Nicușor Dan, discuții strategice cu ambasadorii statelor UE

Marți, la ora 13.00, președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa la Hotelul JW Marriott Grand Hotel din București, la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România.

Președinția României organizează în mod constant astfel de întâlniri când șeful statului consideră că o serie de problematici interne ale României trebuie explicate cancelariilor europene.

România se află în criză politică accentuată, de mai mult de 50 de zile, după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis cu un număr record de voturi – 281 pentru – pe 5 mai 2026, după ce Parlamentul României a adoptat o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR.

În acest moment, situația se află în „blocaj total” după ce condițiile unui acord reciproc de susținere a unui nou guvern sunt respinse atât de PSD, cât și de PNL.

Pe scurt, PSD respinge condițiile PNL și refuză să-l susțină pe Siegfried Mureșan, în eventualitatea în care ar putea fi desemnat premier.

Pe de altă parte, președintele Senatului, Mircea Abrudean, anunță că PNL – USR și UDMR susține că PSD trebuie să-și asume un acord.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor spune că sesiunea parlamentară se va închide mâine fără ca România să aibă un guvern nou și spune că o șansă luată în calcul ar fi refacerea Guvernării PNL-PSD- UDMR cu un nou premier. „E vorba de coaliția mică”. Alexandru Nazare ar putea fi o variantă, susține Kelemen Hunor.

Eugen Tomac a fost primul premier desemnat de președintele Nicușor Dan pe 4 iunie 2026. Acesta și-a depus mandatul zece zile mai târziu, după ce a constatat că nu poate strânge o majoritate parlamentară stabilă.

Adrian Veștea a fost al doilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan pe 14 iunie 2026. Guvernul propus de Adrian Veștea a picat la votul din Parlament pe 22 iunie 2026, obținând doar 189 de voturi „pentru”. Acesta nu a reușit să atingă pragul minim constituțional de 233 de voturi favorabile necesare pentru învestire.

În paralel, Parlamentul României intră în vacanță. Vacanța parlamentară de vară începe miercuri, 1 iulie 2026, și durează până pe 31 august 2026. Ultima zi a actualei sesiuni legislative ordinare este marți, 30 iunie 2026.

(sursa: Mediafax)