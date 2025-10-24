Nicușor Dan despre candidații la Primăria Capitalei: „Bineînțeles că am o preferință”

Întrebat de jurnaliști dacă vrea să fie primar Cătălin Drulă, Nicușor Dan nu a spus nici da, nici nu.

„Vor porni niște alegeri la Primăria Capitalei. Bineînțeles că am o preferință”, a spus Dan, însă fără a spune vreun nume.

El i-a trasat, în schimb, liniile de urmat viitorului primar general.

„Bineînțeles că există, opinia mea, două chestiuni importante pe care le are Bucureștiul și - corespondent - calități pe care primarul ar trebui să le aibă. Una este să fie în stare să coordoneze lucrări mari de infrastructură pentru că Bucureștiul are un deficit de infrastructură și al doilea să fie în stare să se opună influențelor imobiliare”, a spus Dan.

Guvernul României a decis organizarea alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie pentru funcția de primar general al municipiului București, președinte al Consiliului Județean Buzău și primari în 12 localități din țară.

(sursa: Mediafax)