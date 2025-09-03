Nicușor Dan: Coaliția de guvernare funcționează. Vizita lui Dăncilă și Năstase în China nu reprezintă statul român

„Ținând cont că sunt patru partide și un grup parlamentar, eu cred că această coaliție funcționează bine în momentul acesta. Coaliția merge înainte”, a afirmat șeful statului.

Declarația vine în contextul unor speculații privind tensiunile din coaliția de guvernare, generate de decizii sensibile legate de reforme administrative, fiscalitate și priorități externe.

Nicușor Dan a evitat să ofere detalii despre întâlnirea de marți cu liderii partidelor aflate la guvernare, limitându-se la un mesaj de continuitate și stabilitate politică:

„Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo. Ce pot să vă spun: în momentul acesta coaliția funcționează și merge înainte.”

Reacție oficială după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Nu au acționat în numele statului român”

În aceeași conferință, președintele Nicușor Dan a comentat și vizita foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, unde aceștia au fost fotografiați alături de lideri autoritari precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, în cadrul unei parade militare.

„Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat în numele statului român”, a declarat Nicușor Dan, subliniind că prezența lor la eveniment nu reflectă poziția oficială a României.

Întrebat dacă prezența celor doi foști premieri ar putea afecta imaginea țării, președintele a fost categoric:

„Nu. Sunt persoane fizice.”

Fosta șefă a Guvernului, Viorica Dăncilă, a declarat pentru Gândul că participarea sa la eveniment a avut loc la invitația directă a președintelui Chinei, Xi Jinping, și nu a avut nicio implicație oficială.

Reacția MAE: România nu poate fi reprezentată de politicieni care se fotografiază cu Vladimir Putin

În urma evenimentului, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj ferm: