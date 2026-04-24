Criza politică escaladează: noi consultări la Cotroceni. Ce plan are Nicușor Dan

Surse. Nicușor Dan convoacă noi negocieri la Cotroceni. Miza: deblocarea crizei politice

Președintele Nicușor Dan face o nouă încercare de a readuce partidele la masa dialogului, într-un moment tensionat pe scena politică. Liderii PSD, PNL, UDMR și USR sunt așteptați din nou la Cotroceni, în contextul blocajului guvernamental și al demisiilor miniștrilor social-democrați, potrivit unor Surse Antena 3 CNN.

O nouă rundă de consultări decisive la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan va convoca, săptămâna viitoare, o nouă rundă de discuții cu liderii principalelor partide politice, într-un efort de a dezescalada criza politică ce blochează funcționarea guvernării. Întâlnirea ar urma să aibă loc la Palatul Cotroceni, înainte de plecarea șefului statului într-o vizită externă programată pe 27 aprilie.

Inițiativa vine într-un moment în care dialogul politic este practic înghețat. De la retragerea sprijinului politic de către PSD pentru Ilie Bolojan, niciuna dintre tabere nu a făcut concesii, iar tensiunile au rămas ridicate.

Criza politică se adâncește: demisii și poziții rigide

Situația s-a complicat și mai mult după ce miniștrii PSD și-au depus demisiile, acestea fiind deja înregistrate la Administrația Prezidențială. În paralel, social-democrații au transmis că vor continua să susțină în Parlament proiectele esențiale, în special cele finanțate din fonduri europene.

În acest context, Nicușor Dan încearcă să joace rolul de mediator, chiar dacă prerogativele constituționale nu îi permit o intervenție directă în conflictul politic. Președintele mizează pe dialog și pe crearea unui cadru favorabil negocierilor între partide.

Declarațiile recente ale șefului statului, făcute în Cipru, indică o ușoară detensionare: „tonul discuțiilor s-a mai calmat”. Totodată, el a subliniat că își dorește să își păstreze poziția de mediator în această criză.

Scenarii pe masă: guvern minoritar și negocieri informale

Prima rundă de consultări nu a dus la o soluție concretă, însă a deschis calea unor posibile formule de guvernare. Președintele nu exclude varianta unui guvern minoritar, considerând că „dezescaladarea” este esențială „pentru a avea un dialog în viitor”.

Din partea USR, Dominic Fritz a declarat că formațiunea este dispusă să susțină inclusiv un guvern minoritar, însă a recunoscut dificultatea obținerii unei majorități: „Nu pot să vă răspund azi la această întrebare, așteptăm să se producă ruperea, vor urma discuții cu parlamentarii neafiliați, partide mai mici”. Acesta a reiterat și faptul că USR exclude negocieri formale cu AUR.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avansat scenariul unui guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților, susținut punctual în Parlament.