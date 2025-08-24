Nicușor Dan și Bolojan, politicieni cu cea mai mare încredere. Băluță conduce sondajul la Primărie

Pe locul întâi la încredere raportată la totalul populației se clasează Nicușor Dan (41,6%) și Ilie Bolojan (41,2%). Ei sunt urmați de Daniel Băluță (PSD), Gabriela Firea și Călin Georgescu - fiecare câte 27,1%, Ciprian Ciucu - 25,3%, George Simion - 19,3%, Cătălin Drulă - 15,7%, Anca Alexandrescu - 13,6%.

La capitolul notorietate, conduc președintele Nicușor Dan și Gabriela Firea - cu 98,9%, respectiv 98,7%. Călin Georgescu are 97,9%, George Simion - 97,3% și Ilie Bolojan - 97%. Daniel Băluță are o cotă de încredere de 76,3%, Cătălin Drulă - 67,2%, Anca Alexandrescu -64,8%, iar Ciprian Ciucu - 53,9%.

Dacă săptămâna viitoare viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei, cele mai multe voturi le-ar primi Daniel Băluță (PSD) - 26,2%. Este urmat de Ciprian Ciucu (PSD) - 23,8%, Anca Alexandrescu (AUR) - 21,2%, Cătălin Drulă (USR) - 18,4%, Ana Ciceală (SENS) - 8,5%.

79,2% dintre respondenți au spus că ar vota.

Sondajul de opinie a fost publicat duminică de PNL. Acesta a fost realizat în București. în luna august 2025. Au participat 1.107 respondenți, eroare de +/-2,9%.

(sursa: Mediafax)