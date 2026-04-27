Nicușor Dan se întâlnește cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale

Președintele României, Nicușor Dan, are astăzi programată o întâlnire cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale.

Întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni și este programată la ora 10:00, potrivit Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a avut consultări cu partidele și în cursul săptămânii trecute, după retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan de către PSD.

La momentul respectiv, șeful statului a făcut apel la „dezescaladare” și a spus că toate formațiunile și-au exprimat disponibilitatea de cooperare pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare.

„Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale (…). Și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta”, a spus Nicușor Dan săptămâna trecută, după consultări.

Tot săptămâna trecută, reprezentanții PSD din guvern și-au anunțat demisiile, aceștia având un vicepremier, Marian Neacșu, și șase miniștri: Alexandru Rogobete (Sănătate), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Florin Manole (Muncă), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).

Sâmbăta trecută, șeful statului a semnat demisiile miniștrilor PSD și propunerile de miniștri interimari.

În locul acestora, portofoliile au fost preluate interimar de ceilalți miniștri astfel:

La Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene

La Ministerul Sănătății – Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR)

La Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna, vicepremier (UDMR)

La Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne (PNL)

La Ministerul Energiei – Ilie Bolojan

La Ministerul Transporturilor – Radu Miruță, ministrul Apărării (USR)

Atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu vor fi preluate de Oana Gheorghiu

(sursa: Mediafax)