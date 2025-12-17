Nicușor Dan, luat la întrebări de românii de la Londra: Ce s-a întâmplat cu turul 2? Răspunsul său

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Dec 2025   •   08:14
Sursa foto: Nicușor Dan, luat la întrebări de românii de la Londra

Președintele Nicușor Dan a fost luat la întrebări de românii de la Londra. Concret, ce s-a întâmplat cu turul doi al alegerilor de anul trecut, a întrebat un român aflat pe trotuarul din fața Ambasadei României. Dan i-a oferit un răspuns.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu un grup de români în fața Ambasadei României de la Londra. Șeful statului s-a oprit pentru a vorbi cu aceștia.

„Aștept un răspuns concret, ce s-a întâmplat cu turul doi al alegerilor de anul trecut. Toată lumea vrea să știe, toți românii merită un răspuns”, l-a întrebat un bărbat pe Nicușor Dan, conform unor imagini difuzate de Antena 3 CNN.

„Desigur, o să-l primiți”, a răspuns președintele României.

„În parte, el a venit, în sensul că a fost un raport al Parchetului, care a spus că în campania electorală au fost patru firme de comunicare rusești. O parte. A doua parte din răspuns: am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli și am avut cheltuieli dovedite pentru el dar, cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de manipulare-dezinformare a Rusiei de 10 ani dar pentru asta statul român nu a venit cu dovezi”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți seara, la Ambasada României de la Londra, cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Miercuri, tot la Londra, șeful statului se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit și cu lideri ai companiilor britanice. Ulterior, Dan va merg la Summit-ul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest de la Bruxelles, Belgia. Joi, Nicușor Dan va participa, tot la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.

(sursa: Mediafax)

