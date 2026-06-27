Surse: Nicușor Dan și-a pierdut răbdarea cu partidele. Mesaj dur după revenirea negocierilor în impas

Surse: Nicușor Dan, tot mai nemulțumit de blocajul politic. Consideră că partidele se pierd în „copilărisme” și întârzie formarea Guvernului

Blocajul politic de la București continuă să tensioneze relațiile dintre partidele implicate în negocierile pentru formarea unei majorități, iar președintele Nicușor Dan ar fi devenit tot mai nemulțumit de evoluția discuțiilor. Potrivit unor surse politice, șeful statului consideră că orgoliile și calculele electorale au ajuns să prevaleze în fața interesului național, în condițiile în care România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline.

Surse: Președintele consideră că negocierile au intrat într-un cerc vicios

Potrivit unor surse politice citate de MEDIAFAX, președintele Nicușor Dan este profund nemulțumit de faptul că negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns din nou într-un impas, după mai multe runde de discuții care nu au produs rezultatul așteptat.

Aceleași surse afirmă că șeful statului ar considera actualele dispute dintre formațiunile politice drept „copilărisme”, apreciind că acestea nu fac decât să prelungească inutil criza politică și să întârzie instalarea unui nou Executiv.

În opinia președintelui, după aproape 50 de zile de incertitudine politică, liderii partidelor continuă să se comporte ca și cum s-ar afla într-o campanie electorală permanentă, în loc să caute soluții pentru formarea unei majorități stabile.

Nemulțumiri față de modul în care partidele gestionează negocierile

Conform surselor, Nicușor Dan le-ar reproșa liderilor politici lipsa de consecvență și schimbarea frecventă a pozițiilor în cadrul negocierilor.

„Una spun azi și alta fac mâine. Președintele consideră că s-a pierdut deja foarte mult timp și că fiecare partid încearcă să își maximizeze scorul politic, nu să închidă această criză”, au declarat surse apropiate Palatului Cotroceni.

În acest context, președintele ar aprecia că interesul electoral al formațiunilor politice a ajuns să cântărească mai mult decât nevoia României de stabilitate guvernamentală.

Blocajul politic ar afecta inclusiv imaginea președintelui

Sursele citate susțin că șeful statului este conștient că actualul impas are consecințe inclusiv asupra imaginii instituției prezidențiale.

Deși responsabilitatea constituirii unei majorități parlamentare aparține partidelor, Nicușor Dan este figura publică aflată în prim-planul negocierilor și suportă o parte importantă din presiunea publică generată de lipsa unui acord politic.

În interiorul Administrației Prezidențiale ar exista, potrivit acelorași surse, o stare de frustrare cauzată de modul în care au fost gestionate negocierile din ultimele săptămâni.

Rezerve și față de poziționarea lui Ilie Bolojan

Potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX, Nicușor Dan ar fi nemulțumit și de poziționarea liderului PNL, Ilie Bolojan.

Sursele susțin că președintele consideră că acesta începe să adopte o strategie specifică unui viitor candidat în competițiile electorale, în loc să se concentreze exclusiv asupra negocierilor pentru formarea unui nou Guvern.

Aceste percepții ar contribui la tensiunile existente în jurul discuțiilor dintre partidele care încearcă să construiască o majoritate parlamentară.

Apel public la reluarea dialogului

După consultările desfășurate vineri seară la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a transmis public că România a revenit într-un blocaj politic pe care îl considera deja depășit.

Președintele a făcut apel la toate partidele implicate să revină la masa negocierilor și să identifice rapid o soluție pentru depășirea crizei.

Potrivit surselor politice, la nivelul Administrației Prezidențiale există îngrijorări că prelungirea impasului poate afecta dosare considerate esențiale pentru România, printre care implementarea PNRR, elaborarea bugetului, programul SAFE și procesul de aderare la OCDE.