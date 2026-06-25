Nicușor Dan avertizează liderii PSD, PNL, USR și UDMR: Vineri este ziua soluțiilor guvernamentale

Șeful statului a fost întrebat dacă există riscul ca Guvernul Bolojean să rămână interimar până la toamnă.

„Nu vreau să fac această predicție, însă pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august cu banii din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede. Și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți”, a psu președintele.

La întrebarea ziariștilor cu privire la așteptările lui legate de propunerile partidelor, Nicușor Dan a spus: „Eu cred că suntem toți oameni serioși. (..:) Am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție. Pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Dar cred că după două luni putem, noi, toți cetățeniii din țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate”.

(sursa: Mediafax)