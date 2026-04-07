Nicușor Dan rupe tăcerea despre războiul din Ormuz: România nu intră în conflict!

„S-a constituit o coaliție care este dedicată acestei probleme. România, în mod firesc, este parte din această coaliție. Pentru moment, a fost o discuție la nivelul miniștrilor Apărării, o discuție la nivelul miniștrilor de Externe. Continuă discuțiile tehnice”, spune președintele României.

Nicușor Dan a subliniat că eventualele acțiuni ale coaliției vor fi condiționate de încetarea ostilităților. „ Ce este important este că acțiunile pe care această coaliție le va face, nu le va face decât în situația unei încetări provizorii sau definitive a focului. Deci nu e vorba de a ne angrena în conflictul existent”, spune șeful statului.

Privind rolul fiecărui stat în securizarea Strâmtorii, Dan explică: „Suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice, în care fiecare dintre țări își asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau de militari”.

Președintele a evidențiat și experiența României în domeniul deminării. „Noi avem o experiență, pentru că suntem în proximitatea războiului din Ucraina, care parțial s-a desfășurat și pe mare, avem o experiență de deminare. Știți că avem un program comun cu Bulgaria și cu Turcia”.

În luna martie, președintele Nicușor Dan a anunțat că România se alătură inițiativei comune internaționale de securizare a Strâmtorii Ormuz, invocând creșterea prețului combustibililor.

