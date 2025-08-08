x close
Nicușor Dan a semnat decretul după demisia lui Dragoș Anastasiu

de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   11:08
Sursa foto: Hepta/Dragos Anastasiu

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat, vineri, decretul pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia lui Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru.

Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier în urmă cu aproape două săptămâni, în 27 iulie.

Fostul vicepremier era responsabil cu reforma companiilor de stat.

El a demisionat după scandalul privind mita dată unei inspectoare din cadrul ANAF, timp opt ani.

Subiecte în articol: nicusor dan Dragoş Anastasiu decret
