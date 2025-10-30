Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru funcția de vicepremier. Grindeanu nu a participat

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să mi ajute Dumnezeu”, a frost jurământul rostit de Oana Gheorghiu în prezența președintelui Nicușor Dan.

La ceremonie au participat premierul Ilie Bolojan și mai mulți consilieri prezidențiale, inclusiv Ludovic Orban.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, care este și președinte al Camerei Deputaților, nu a participat la ceremonie.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o marți pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului. Gheorghiu este recunoscută pentru implicarea sa în construirea primului spital pentru copii cu cancer din România.

„Pentru a evita să compromitem relația cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier”, a spus, marți seara, Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD.

(sursa: Mediafax)