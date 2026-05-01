Scandal politic la vârf: Oana Gheorghiu, mesaj controversat către parlamentari înainte de moțiunea de cenzură

Tensiuni politice înainte de moțiunea de cenzură: Oana Gheorghiu, mesaj direct către parlamentari

Cu doar câteva zile înainte de votul decisiv asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, scena politică din România a fost zguduită de un gest neobișnuit. Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis un email tuturor parlamentarilor, încercând să îi convingă să respingă demersul opoziției.

Mesajul, trimis de la cabinetul său din Guvern, a generat reacții puternice din partea liderilor politici din PSD și AUR, dar și din partea altor grupuri parlamentare.

Apel direct către parlamentari: „Alegeți între adevăr și manipulare”

În mesajul transmis, Oana Gheorghiu a făcut apel la responsabilitatea politicienilor, invocând nevoia de a decide în baza faptelor și nu a „manipulărilor”.

„Stimată doamnă senator…

Există momente în care fiecare om trebuie să aleagă între adevăr și ceea ce, pe moment, pare mai convenabil să fie adevărat. Acesta este unul dintre acele momente. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului este construită în jurul unei acuze pe cât de gravă, pe atât de falsă: aceea că Guvernul vrea să vândă fraudulos averea statului. Vă trimit documentul care stă la baza acestei acuze. Acest document nu este o interpretare politică, juridică sau de orice altă natură. Acest document este documentul original, exact așa cum a fost el prezentat în ședința de Guvern din data de 16 aprilie și așa cum a fost publicat pe site-ul oficial al Guvernului imediat după. Vă invit să îl citiți. Vă invit să îl verificați. Vă invit să trageți propriile concluzii. Nu vă invit să susțineți acest guvern. Aceasta e o decizie ce revine, în mod evident, conștiinței dumneavoastră. Ce vă invit, însă, să faceți este să decideți votul dumneavoastră cunoscând faptele, nu crezând manipulările. Pentru că faptele sunt verificabile, iar motivul invocat pentru dărâmarea acestui Guvern nu există în realitate. Vă rog să vă adresați o singură întrebare, departe de presiunea de partid, departe de ordinul de vot, departe de camerele de filmat: Ce fel de țară vrem să lăsăm în urmă? Pentru că ceea ce traversăm în aceste zile nu este doar o criză politică. Este un moment în care se joacă, la propriu, direcția României: Fie îndreptăm România spre un viitor în care instituțiile funcționează, în care adevărul se bazează pe fapte reale, în care reforma e posibilă chiar când doare, Fie mergem înapoi spre bezna anilor ’90, când același slogan „nu ne vindem țara” a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o, au abuzat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu. Consecințele acestei alegeri sunt reale și ele revin asupra României și asupra fiecărui român onest, care se așteaptă ca statul să funcționeze corect. Aveți puterea reală de a decide și am convingerea că veți lua această decizie nu pentru beneficiul unui șef de partid, ci pentru cele 19 milioane de români, care nu vor fi pe 5 mai în sala Parlamentului cu dumneavoastră, dar ale căror vieți vor fi influențate decisiv de ceea ce se întâmplă în ea. Dumneavoastră aveți puterea să dați curs adevărului, nu manipulării. Documentul este disponibil aici. Vă invit să îl citiți înainte de a vota. Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el. Cu încredere, Oana Gheorghiu Viceprim-ministru al României”

Explicațiile vicepremierului

Ulterior, Oana Gheorghiu a explicat că demersul său a fost unul personal și că a dorit să ofere parlamentarilor acces la documente oficiale înainte de vot.

„Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României.

Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj.

Am atașat acestui mesaj raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat – documentul original, exact așa cum a fost prezentat în ședința de Guvern din 16 aprilie și publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului.

Am făcut acest demers pentru că fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată.

Moțiunea de cenzură se bazează pe un narativ fals: că acest guvern ar vrea să „vândă țara.” Nu este nimic altceva decât o manipulare menită să creeze isterie în societate, construită pe reminiscențele anilor ’90, când același slogan a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu.

Am toată convingerea că reprezentanții aleși ai poporului român își vor exercita votul de marți nu din obediență față de un șef de partid, ci din respect pentru românii care le-au oferit încrederea lor.

Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el”

Reacții dure din PSD și AUR

Mesajul vicepremierului a generat reacții imediate în opoziție. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat acuzații dure privind intențiile guvernului:

„Guvernul Bolojan se dovedește a fi doar un paravan susținut de către un imens aparat de propagandă. (...) Este cea mai mare fraudă plănuită din istoria europeană postbelică...”

De asemenea, fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a reacționat la rândul său, afirmând:

„Mi-a scris Oana Gheorghiu! 99% din români nu știu cine este Oana Gheorghiu!

Dar, sigur, 85% din români nu își doresc ce își dorește Oana Gheorghiu! Iar „adevărul” Oanei Gheorghiu este o minciună în spatele căreia se ascund interese de miliarde de euro. (...) Pa, Oana! Ia-l și pe Ilie”

PACE - Întâi România: „Demersul e un motiv în plus pentru vot la vedere”

Și Grupul PACE Întâi România a reacționat, susținând că mesajul transmis parlamentarilor confirmă lipsa de dialog între Guvern și legislativ și anunțând că va vota la vedere moțiunea de cenzură.

„Mesajul vicepremierului Oana Gheorghiu este un motiv în plus să votăm la vedere moţiunea de cenzură. De la sfârşitul lunii octombrie 2025, când a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu nu a ştiut că există parlamentari”, se arată în comunicatul de presă emis.

Mediafax