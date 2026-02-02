Pachetul de Solidaritate propus de PSD. Ce ar putea primi mamele, veteranii și pensionarii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis un mesaj prin care prezintă măsurile incluse în propunerea PSD. Potrivit anunțului, Pachetul de Solidaritate propus de PSD este „o soluție de urgență pentru cei care au cea mai mare nevoie”.

Astfel, mamele în concediu maternal și veteranii ar putea să primească o scutire de la plata CASS.Pensionarii cu pensii mici ar urma să primească ajutoare în funcție de venituri după cum urmează:

„• 1000 lei - 500 lei în aprilie și 500 în decembrie, pentru pensionari cu o pensie mai mică de 1500 lei.

• 800 lei - 400 lei în aprilie și 400 lei în decembrie, pentru pensionari cu o pensie cuprinsă între 1501 lei și 2000 lei

• 600 lei - 300 lei în aprilie și 300 lei în decembrie, pentru pensionari cu o pensie cuprinsă între 2001 și 3000 lei”.

De asemenea, copiii cu dizabilități ar putea să beneficieze de mărirea indemnizației de handicap. În cazul familiilor vulnerabile este vorba despre „mărirea sprijinului pentru copiii de grădiniță ai familiilor beneficiare de VMI și mărirea sprijinului pentru familiile cu 2 sau mai mulți copii beneficiare de VMI.”

Pachetul va fi propus coaliției de guvernare. Reprezentanții PSD condiționează rămânerea la guvernare de adoptarea pachetului.

Manole a spus că în primul rând, este vorba despre sprijinul pentru pensionari.

„Este vorba aici despre trei categorii: pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei, care vor primi un cuantum de 1.000 de lei în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun, pensionarii cu pensia sub 2.000 de lei, adică între 1.500 și 2.000 de lei, care vor primi tot în două tranșe o sumă totală de 800 de lei și pensionarii care au pensia maximă de 3.000 de lei, care vor primi un sprijin de 600 de lei”, spune ministrul Muncii.

A doua categorie dintre propunerile PSD se referă la copii.

„În oglindă cu înghețarea alocațiilor, propunem sprijin pentru aceia dintre copiii din România care sunt în cele mai dificile situații. Și vă dau două exemple: copiii cu dizabilități, care au astăzi venituri, beneficii sociale, foarte scăzute, între 80 și 450 - 460 de lei, și copiii din familii monoparentale. Avem genul acesta de copii care primesc venit minim de incluziune și unde ne dorim o creștere, și tot aici intră și sprijinul pentru copiii care merg la grădiniță și care vin din familii foarte sărace, tot așa, familiile beneficiare de venit minim de incluziune”, a mai spus ministrul.

Potrivit ministrului Muncii, este vorba de un impact bugetar de 320 de milioane de lei, iar în cazul sprijinului pentru pensionari este vorba de un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei.

O altă categorie de măsuri propusă de PSD este de renunțare la CASS pentru mame, pentru veterani de război și pentru beneficiarii de venit minim de incluziune.

„Aici este vorba de peste 500.000 de familii. Sunt 147.000 doar beneficiarii de mamele care plătesc astăzi CASS. Este un pachet care ține cont, pe de o parte, de restricțiile bugetare, dar pe de altă parte nu putem să lăsăm fără sprijin pe cei care, în contextul creșterii prețurilor, au nevoie de sprijinul nostru”, a mai spus Manole.