Războiul politic de la București explodează în Parlamentul European

Europarlamentarul social-democrat Dan Nica l-a criticat în Parlamentul European pe Manfred Weber. Declarația a fost făcută în timpul dezbaterilor privind moțiunea de cenzură din România. Dan Nica s-a adresat direct lui Manfred Weber, arătând că moțiunea de cenzură îl vizează pe Ilie Bolojan care și-a pierdut sprijinul politic.

Europarlamentarul român a descris situația drept una anormală pentru standardele europene, afirmând că, în mod obișnuit, astfel de situații duc la retragerea din funcție a liderului executiv.

„Domnule Weber, în România, moțiunea de cenzură îl vizează pe prim-ministrul Ilie Bolojan, care s-a legat cu lanțul de caloriferul din Palatul Victoria și refuză să plece, deși i s-a retras sprijinul politic — așa cum se întâmplă în orice țară europeană. Acest lucru se întâmplă pentru că a promovat o politică de austeritate, care a dus la sărăcirea a milioane de români, la creșterea șomajului și la o activitate economică supusă unui stres puternic în România.

Noi am ales să îi susținem pe cei 80% dintre români care spun că această politică trebuie să înceteze, iar decizia Partidului Social Democrat este una clară: coaliție proeuropeană sau opoziție! Domnule Weber, dumneavoastră i-ați ales pe cei 20%. Cred că greșiți”, a transmis Dan Nica, europarlamentar PSD.

Anterior, Manfred Weber a ținut un discurs în care s-a referit la demersul PSD-AUR privitor la guvernul pro-european din România. Liderul Partidului Popular European s-a adresat șefei grupului S&D, Iratxe Perez Garcia, întrebând-o cum s-a ajuns în această situație.

