Pe Cătălin Drulă l-au ajuns blestemele coaliției

La numai câteva ore după ce oamenii partidelor din coaliția de la guvernare au picat examenul pentru ocuparea posturilor de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), ministrului Cătălin Drulă i se cere demisia. Nu pentru că a făcut concursul atât de complicat, încât l-au trecut doar 16 profesioniști din 80 de candidați. Ci pentru că în aceeași noapte a avut ghinionul să se înregistreze două accidente pe calea ferată, pe ruta București-Constanța. Încă două marfare au deraiat la Fetești, blocând din nou calea ferată, pe rutele spre și dinspre Litoral. Dar nu asta a fost marea problemă, ci oprirea unui tren de călători, cu zeci de copii, în câmp, în apropiere de București, timp de nouă ore. Până dimineață, copiii au stat fără apă și fără mâncare, pentru că nu a intervenit nimeni din Ministerul Transporturilor.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a găsit o cale de rezolvare a problemei concursului organizat pentru politrucii coaliției de la guvernare la ARR, așa cum Jurnalul a arătat, la începutul acestei săptămâni. Informațiile noastre obținute pe surse s-au confirmat, iar soluția găsită de ministru pentru a nu permite unor impostori să ajungă pe posturile călduțe de la ARR a fost înăsprirea condițiilor de examen, astfel încât doar 16 candidați au reușit să treacă de proba scrisă, din 80 înscriși. Examenul drastic a avut loc marți, 27 iulie, iar miercuri deja a reînceput scandalul din interiorul coaliției, pentru cei 34 de detașați dați afară din ARR la finalul lunii trecute, care ar fi trebuit să-și obțină posturile înapoi, după acest concurs. Doar că n-a fost așa. Iar acum, consilierii de partid, trimiși prin „metoda trambulina” către instituția din subordinea Ministerului Transporturilor, trebuie să fie plătiți de parlamentarii care i-au angajat la cabinetele lor.

O victorie urmată de cererea demisiei

Nu a apucat să se bucure prea mult de victoria obținută ministrul Drulă, pentru că ieri, la prima oră a dimineții, i s-a cerut demisia. Ca și cum l-ar fi ajuns blestemele membrilor coaliției de la guvernare, după isprava cu examenul de la ARR, peste noapte au avut loc două incidente grave, pe calea ferată. Două trenuri de marfă s-au ciocnit din nou la Feteşti, la numai o săptămână după ce a fost întreruptă circulația pe ambele sensuri în același punct, pe Magistrala M 800 Bucureşti – Constanţa. Circulaţia feroviară a fost închisă, ieri, de la miezul nopţii, până după ora 11.00. Trenurile spre și dinspre Litoral au circulat din nou pe rută deviată, provocând grave întârzieri, în plin sezon estival. Dar ciocnirea marfarelor de la Fetești nu a afectat trenul de călători care s-a oprit lângă București. Trenul care transporta zeci de copii dinspre Litoral spre Capitală s-a blocat la ora 23.00, pe câmp, aproape de București, se pare că din cauza defecțiunii locomotivei.

Și furtuna a contribuit la blocaj

Pasagerii au rămas fără mâncare și fără apă timp de aproape nouă ore. Unii dintre ei au declarat că nu a venit nimeni să-i ajute sau să repare locomotiva și nici nu s-a trimis o altă locomotivă din București, deși li se spusese asta, inițial și chiar s-ar fi putut rezolva situația, în timp mult mai scurt. Copiii care au fost nevoiți să suporte trauma celor zece ore în plus până la destinație, fără apă și fără mâncare, au vârste între 6 și 17 ani. Ciudățenia și mai mare, în cazul trenului de persoane care a avut o întârziere de zece ore este că CFR Călători a trimis locomotiva să preia garnitura blocată în câmp, dar respectiva locomotivă n-a mai ajuns la trenul oprit în câmp, pentru că furtuna puternică de seara a doborât un copac pe calea ferată, la Buftea. Întrebat de ce nu a rezolvat situația, directorul general al CFR Călători, Ovidiu Vizante, a răspuns jurnaliștilor Antena 3 într-un mod halucinant: „Și de ce mă întrebați pe mine? Noi am pus la dispoziția CFR-ului această locomotivă. Dacă a fost un pom căzut pe linie, locomotiva nu poate, din păcate, sări peste pom. Eu vă spun ce informații am eu. Încercați să vorbiți cu responsabilii, cei care conduc circulația”.

Probleme cu șinele de la Fetești

Toate aceste incidente, care se adaugă la multe altele similare din ultima perioadă, i-au determinat pe mulți să-i ceară demisia ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, ieri dimineață. Ministrul s-a apărat, în cazul marfarelor care se ciocnesc săptămânal la Fetești, spunând că este vina operatorilor privați care le dețin. De fapt, surse din ministerul pe care-l conduce spun că șinele de cale ferată de pe acel tronson au fost făcute atât de prost încât există oricând pericolul ca trenurile să nu mai poată frâna și să fie provocat un dezastru mult mai mare decât ciocnirea marfarelor și îngreunarea circulației spre și dinspre Litoral. Până acum, ministrul nu a cerut nicio anchetă care să elucideze situația șinelor de cale ferată de la Fetești a tronsonului reabilitat recent pe ruta București-Constanța. În legătură cu trenul de călători oprit lângă București, care a ajuns în Gara de Nord cu o întârziere de zece ore, ieri dimineață, călătorii mai spun că, la un moment dat, a chemat un microbuz unul dintre ei, pentru a prelua câțiva copii, însă nimeni din Ministerul Transporturilor nu a încercat măcar să cheme în ajutor transportatorii rutieri de persoane. De fapt, nici nu mai au cum să facă acest lucru, după ce au fost aduși aproape în faliment transportatorii autorizați – așa cum am semnalat, în Jurnalul, de mai multe ori, în ultimele 10 luni.

Astfel de incidente se puteau rezolva, în anii precedenți, prin preluarea călătorilor de către autocare și microbuze. În pandemie, Guvernul a ignorat total problema transportatorilor rutieri de persoane. Aceștia nu mai au nici autocare, nici șoferi suficienți pentru a putea interveni în situații de criză, precum cea din timpul nopții de miercuri spre joi, așa cum Jurnalul a atenționat, de mai multe ori, în ultimele luni.

Lipsa investițiilor din ultimii 15 ani își arată rezultatele pe calea ferată. Banii au fost insuficienți pentru reparații ale șinelor și pentru achiziția de material rulant. Sindicaliștii din CFR spun, de mulți ani, că s-ar pregăti terenul pentru a se vinde „pe doi lei” Căile Ferate Române către operatorii din Germania și Austria.